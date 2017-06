Bonn (ots) - Die Spitzen der nordrhein-westfälischen CDU und FDP haben sich auf die Bildung einer schwarz-gelben Regierung geeinigt. Am Vormittag wollen die Verhandlungsführer den ausgearbeiteten Koalitionsvertag der Öffentlichkeit präsentieren. phoenix zeigt die gemeinsame Pressekonferenz von Armin Laschet, Landesvorsitzender der NRW-CDU, und Christian Lindner (FDP) live. Aus dem Düsseldorfer Landtag berichtet ZDF-Reporter Ralph Goldmann. Im Studio ordnet Moderatorin Tina Dauster die Ereignisse mit dem Politikwissenschaftler Stefan Marschall von der Universität Düsseldorf ein.



Der Koalitionsvertrag von CDU und FDP muss anschließend noch in einer Mitgliederbefragung der FDP und von einem CDU-Landesparteitag gebilligt werden. Am 27. Juni will sich Armin Laschet im Landtag zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen wählen lassen.



