Mindestens sechs Tote bei Großbrand in einem Hochhaus in LondonLondon - Mindestens sechs Menschen sind bei einem Brand in einem Hochhaus in London gestorben. London ist die Hauptstadt von Großbritannien. Viele Menschen kämpfen noch um ihr Leben. Auch Feuerwehr-Leute wurden verletzt. Die Polizei sucht noch nach vermissten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...