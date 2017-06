München (ots) -



Anne Gesthuysen und Frank Plasberg bitten Martin Brambach & Christine Sommer, Giovanni & Jana Ina Zarrella und Christian Neureuther & Rosi Mittermaier-Neureuther zum Duell



Moderation: Jörg Pilawa



Am 17. Juni treten Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg zum zweiten "Paarduell XXL" an. Am Quiz-"Tatort" stellt sich den Gastgebern das Schauspielerpaar Martin Brambach & Christine Sommer, versprühen Moderator Giovanni und seine Frau Jana Ina Zarrella südländisches Temperament und gehen die Skilegenden Christian Neureuther und seine Frau Rosi Mittermaier in ein spannendes Rennen gegen das Journalisten-Ehepaar.



Für die Herausforderer geht es um einige Tausend Euro für den guten Zweck, für Anne Gesthuysen und Frank Plasberg um die Ehre.



Frank Plasberg: "Ich zehre heute noch davon, wie hüftgeschmeidig ich beim Paarduell XXL im April die Nummer mit dem Hulahoop-Reifen gewuppt habe. Meine Frau nennt mich seitdem 'Elvis aus dem Bergischen'. Jetzt freue ich mich darauf, das nächste Paar-duell zu rocken." Anne Gesthyusen: "Frank war früher in die Goldrosi verliebt. Das kann ja heiter werden, wenn er jetzt kopflos und mit weichen Knien durch die Sendung stolpert. Und wir reiben uns schon die Hände, denn mit Giovanni und Jana Ina Zarella haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen. Wir haben nicht vergessen, wie die uns für 'Verstehen Sie Spaß?' veräppelt haben."



In einem Quiz der Generationen stellt Moderator Jörg Pilawa knifflige Fragen aus drei Jahrzehnten. Wer weiß mehr über die 70er, 80er und 90er Jahre? Was waren die größten Hits? Was waren die angesagtesten Modetrends? Wer kennt sich besser aus in Politik, Sport, Klatsch und Tratsch? In amüsanten Spielen müssen die prominenten Paare aber nicht nur Wissen, sondern auch Geschicklichkeit und Teamgeist unter Beweis stellen. Beim "Paarduell XXL" unter Federführung des WDR erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer auf jeden Fall spannende Einblicke in die Psychologie der Partnerschaft.



"Paarduell XXL" ist eine Produktion von "Ansager und Schnipselmann" in Kooperation mit Herr P. im Auftrag der ARD unter redaktioneller Federführung des WDR. Redaktion: Katja Banse



