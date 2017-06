Welche Rechtsschutzversicherung bietet was - und zu welchen Kosten? Das Ratinghaus Franke und Bornberg hat mit zwei Musterbeispielen 30 Versicherer unter die Lupe genommen. Die besten Policen für Singles und Familien.

Rechthaben kostet nichts - Recht zu bekommen dagegen kann teuer werden. Deshalb besitzen etwa vier von zehn Deutschen eine Rechtsschutzversicherung, um im Fall der Fälle ihre Ansprüche mit Hilfe eines Anwalts durchsetzen zu können, zeigt eine repräsentative Studie des Marktforschungsunternehmens Yougov. Zwei Drittel aller Befragten gaben zudem an, dass sie eine Rechtsschutzversicherung für wichtig halten - acht Prozentpunkte mehr als zwei Jahre zuvor. Und knapp die Hälfte der Befragten ohne Rechtsschutzversicherung kann sich vorstellen, innerhalb der nächsten zwölf Monate eine abzuschließen.

Denn die Kosten eines gerichtlichen Streits können sich schnell auf mehrere tausend Euro belaufen. Zum Beispiel, wenn die Haftpflichtversicherung eines Unfallverursachers sich weigert, die Kosten für eine Autoreparatur ganz oder teilweise zu übernehmen. In einem Rechenbeispiel zeigt die Stiftung Warentest: Wer 1.000 Euro für die Behebung eines Blechschadens einklagen will, muss in erster Instanz mit etwa 770 Euro Prozesskosten rechnen, nach der zweiten Instanz sind es etwa 1.560 und nach der dritten sogar 2.600 Euro - plus eventueller Gutachterkosten. Eine Rechtsschutzversicherung kommt dagegen für den eigenen und den gegnerischen Anwalt auf, trägt die Kosten für Gericht und etwaige Gutachten oder auch für eine außergerichtliche Einigung.

Zwar hat die Rechtsschutzversicherung eine niedrigere Priorität als andere Policen. Der Bund der Versicherten etwa empfiehlt, vor dem Abschluss einer Rechtsschutzversicherung erst einmal die Bereiche Unfall-, Risikolebens-, Hausrat- und Wohngebäudeversicherung abzudecken. Und: "Nicht jeder braucht eine Rechtsschutzversicherung", rät die Verbraucherzentrale Niedersachen.

Dennoch kann für bestimmte Bevölkerungsgruppen eine Rechtsschutzversicherung wichtig sein, sagen die Niedersachsen: "Wenn Sie zum Beispiel in einer wirtschaftlich unsicheren Branche beschäftigt sind, einen schwierigen Vermieter haben oder befürchten, um Leistungen aus einer privaten Krankenversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung erst streiten zu müssen." Auch Vermieter, Ärzte, Lehrer und Künstler hätten durch ihren Beruf ein überdurchschnittliches hohes Risiko, in gerichtlichen Auseinandersetzungen zu landen.

Ein Tipp: Wer über den Abschluss einer Rechtsschutzversicherung nachdenkt, sollte sich zunächst informieren, ob bereits ein Schutz durch andere Versicherungen oder Mitgliedschaften besteht. Gewerkschaften, Berufsverbände, Mietervereine oder Automobilklubs bieten ihren Mitgliedern oft automatisch einen Teilschutz an oder können für vergünstigte Tarife sorgen.

Kein Rundum-Schutz für alle Lebenslagen

Absichern lassen sich unterschiedliche Lebensbereiche: Meist gibt es spezielle Bausteine für den Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz sowie für Miet- und Eigentumsstreitigkeiten. In diesem Fall zahlt die Versicherung allerdings auch nur für Probleme, die in dem vereinbarten Teilbereich auftreten: Wer ausschließlich verkehrsrechtlich abgesichert ist, bekommt dann keine finanzielle Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz.

Inzwischen bieten aber viele gute Versicherungen eine Anwalt-Hotline an, bei der sich die Kunden zu Rechtsfragen beraten lassen können - und oft auch in Rechtsgebieten, in denen sie nicht versichert sind. Selbstverständlich sind auch Kombipakete möglich, die mehrere oder alle Bereiche abdecken. Und mit Familientarifen lassen sich meist auch unverheiratete erwachsene Kinder mitversichern, solange sie noch in der Ausbildung oder im Studium stehen.

Allerdings bietet die Rechtsschutzversicherung keinen Rundum-Schutz für alle Lebenslagen. Insbesondere Konflikte, die bereits vor dem Abschluss der Versicherung ...

