Lieber Leser,

immer wieder ist in den Medien von der ETF-Blase zu lesen. ETFs sind börsengehandelte Indexfonds. Sie werden passiv gemanagt, was so viel heisst, dass der Fonds die jeweiligen Indizes nur nachbildet. Da sie nicht aktiv gemanagt werden, sind sie daher die aktuell günstigsten Investmentvehikel am Markt. Dementsprechend steigt der Zufluss des Kapitals in die jeweiligen Fonds.

Alleine in diesem Jahr verzeichneten ETFs weltweit einen Kapitalzufluss ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...