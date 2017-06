Das SmartStream Reference Data Utility (RDU), ins Leben gerufen von Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley und SmartStream, kündigte heute einen neuen Referenzdatenservice für die überarbeitete Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) an, der Finanzorganisationen in die Lage versetzt, aufsichtsrechtliche Anforderungen leichter zu erfüllen, die ab Januar 2018 anzuwenden sind. Der SmartStream-RDU-Service rund um die MiFID II wird zurzeit mit Kunden getestet.

Das RDU bietet einen vollständig integrierten Referenzdatensatz zur Unterstützung der Preistransparenz im Vorhandel, des Meldewesens im Nachhandel und des Transaktionsmeldewesens, dem Bezug von Daten von der ESMA, der ANNA, der GLEIF, den zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden und Handelsplätzen sowie Anreicherungs-Feeds, wo dies relevant ist. Das Ergebnis ist eine benutzerfreundliche, angereicherte Quelle, mit der die Kunden schwerpunktmäßig sicherstellen können, dass ihre Handelsprozesse den neuen Regelungen entsprechen. Neben einem aggregierten Datenfeed umfasst der Service eine API, die den Kunden eine Einbindung in das ANNA Derivatives Service Bureau für die ISIN-Suche und -Erstellung sowie die Feststellung ermöglicht, ob ein OTC-Instrument ein Äquivalent hat, das an einem Handelsplatz gehandelt wird (Traded on a Trading Venue, ToTV).

Peter Moss, CEO, The SmartStream Reference Data Utility, sagte: "Wir haben in Workshops mit mehr als 40 systematischen Internalisierern und weiteren Branchenteilnehmern große Unterschiede bei der MiFID-Bereitschaft beobachtet. Unser Ziel ist es, die Kunden vor einem noch sehr veränderlichen MiFID-Umfeld zu schützen, ihr Umsetzungsprogramm zu beschleunigen und ihren kritischen Weg vor der lückenhaften Verfügbarkeit von wichtigen Datenbeständen und der Auslegung aufsichtsrechtlicher Angelegenheiten zu schützen. Wir befinden uns bereits in einer Testphase mit Kunden und helfen ihnen bei der Vorbereitung auf die Branchentests, die im Sommer stattfinden."

Über SmartStream Reference Data Utility

Das SmartStream Reference Data Utility (RDU) ist ein Managed Service, der vollständige, präzise und zeitnahe Referenzdaten für kritische regulatorische Reportingverfahren, Handelsabwicklungen und Risikomanagement-Operationen bereitstellt und dabei unnötige Kosten für Finanzinstitute dramatisch vereinfacht und reduziert.

Das RDU fungiert als Verarbeitungshilfsmittel für ausgewählte Datenquellen seiner Teilnehmer. Sourcing, Validierung und Zuordnungsdaten nutzen am Markt übliche Best-Practice-Methoden, sodass diese Verfahren nicht für jedes Finanzinstitut dupliziert werden müssen. Ein erfahrenes globales Team, das gemäß den Compliance-Rahmenbedingungen seiner Kunden arbeitet, liefert sofort verwendbare und konsistente Daten in einem Format, das exakt auf die Bedürfnisse der Finanzinstitute abgestimmt wurde.

