Die speziell für Schulen gefertigten Elektro-Versorgungs-Einheiten (EVE) stammen von einem kleinen deutschen Hersteller. Die EVE können alle Installationen im Tafelwandbereich aufnehmen und verfügen über einen geordneten Kabelverzugs- und Geräteeinbauraum. In der Standardausführung sind die Bedien- und Anschluss-Installationsgeräte hinter Fronttüren fest eingebaut (Bilder 1 und 2). Kundenseits wird laut Herstelleraussagen auch immer wieder gewünscht, dass Installationsgeräte in die Fronttür mittels Hohlwanddosen eingebaut werden.

Die Einbaufrontfläche ist dann ebenfalls in Form einer Tür realisiert, die aber gegenüber der Scharnierseite mit dem Korpus verschraubt ist und somit nur mit Werkzeug geöffnet werden kann. Diese Tür wird also nur in der Installationsphase betätigt bzw. geöffnet. Eine auch nur gelegentliche betriebsmäßige Betätigung der Tür durch den Nutzer bzw. Betreiber ist nicht gegeben. An der Türrückseite ist eine Kabelabfangschiene zur Zugentlastung der in die Hohlwanddosen einzuführenden bauseitigen Leitungen vorhanden. Ebenso können die Leitungen im EVE-Korpus fixiert werden.

Es stellt sich die Frage ist, ob die bauseitig in den Verteiler eingeführten Leitungen über einen im Fachjargon »Wassersack« genannte U-förmigen Bogen ungeschnitten direkt bis in die Hohlwanddosen geführt werden dürfen. Muss dann hier sogar eine Zugentlastung zum Einsatz kommen? Müssten die ba

useitige starren Leitungen nicht besser innerhalb des Verteilers auf Klemmen gelegt und von diesen über eine flexible Leitung in die Hohlwanddosen geführt werden? Mit diesen Fragen setzt sich der Autor nachfolgend eingehend auseinander.

Einordnung des Betriebsmittels

Bei solchen »Betriebsmitteln« befindet man sich normativ in einer Grauzone, ...

