Die Restaurantkette Vapiano SE hat heute in einer Meldung die Preisspanne für die Zeichnung ihrer Aktien im Zuge des avisierten IPOs im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt gegeben.

CEO Jochen Haffmann äußerte sich zum geplanten Börsengang weiterhin zuversichtlich: "In den vergangenen Jahren ist Vapiano als privates Unternehmen sehr erfolgreich gewachsen. Der Zugang zum Kapitalmarkt ist der richtige Schritt und wird unsere Wachstums- und Innovationspläne unterstützen. Wir freuen uns darauf, unsere Wachstumsgeschichte als börsennotiertes Unternehmen fortzuschreiben."

Das Bonner Unternehmen, das im Geschäftsfeld der Systemgastronomie im wachsenden Fast-Casual-Dining-Segment (FCD) tätig ist, will den erwarteten Erlös aus dem IPO insbesondere für die geplante Expansion seiner Restaurants bis Ende 2020 nutzen. 10 Mio. EUR sollen indes für die Begleichung eines nachrangingen Gesellschafter-Darlehens fließen.

Vapiano rechnet mit Emissionserlös von rund 85 Mio. EUR

Vapiano will in dem noch nicht feststehenden Angebotszeitraum 4.047.620 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung in ...

