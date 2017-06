Unterföhring (ots) -



UHD1 by HD+ zeigt "Unbekanntes Nepal - Fünf Erlebnisse der anderen Art" // Ausstrahlung am Freitag, 16. Juni, um 20:00 Uhr // Wiederholung am Sonntag, 18. Juni, um 20:15 Uhr



Majestätische Gipfel, tiefe Schluchten und einsame Bergdörfer: Das alles zeigt demnächst UHD1 by HD+ mit der Reisereportage "Unbekanntes Nepal - Fünf Erlebnisse der anderen Art". Der Film dokumentiert die Reise des Teams von "Filmemacher Deutschland" in beeindruckenden Bildern in Ultra HD Qualität. Immer mit dabei: Eine Kameradrohne, die die karge Berglandschaft von oben filmt. Die Reportage ist am 16. Juni um 20 Uhr auf UHD1 zu sehen.



Schneebedeckte Gipfel, karge Berglandschaften und einsame Dörfer: Durch die gestochen scharfen Filmaufnahmen in Ultra HD vermittelt der Beitrag dem Zuschauer das Gefühl, selbst vor Ort zu sein. Dabei zeigt er auch einige unerwartete Highlights. Wer hätte zum Beispiel mit erstklassigen Luxushotels auf internationalem Sterneniveau mitten in kargen Berglandschaften gerechnet? Höchste touristische Standards in einem kleinen Entwicklungsland, das erst 2015 von einem schweren Erdbeben verwüstet wurde: Dieses Phänomen lässt erahnen, welchen großen wirtschaftlichen Stellenwert der Luxustourismus für das kleine Gebirgsland besitzt. Den zweiten Stopp legt das Filmteam an der tiefsten Schlucht der Welt ein. Eine Superlative jagt in der Reportage die nächste, als dritte überraschende Sehenswürdigkeit erwartet das Filmteam die längste Fußgängerbrücke der Welt. Sie ist 400 Meter lang. Gespannt sein dürfen die Zuschauer auch auf Highlight Nummer vier in luftigen Höhen: Beim Paraglyden hat das Filmteam Nepal aus der Vogelperspektive aufgenommen. Zu guter Letzt erwartet die Filmcrew ein eher entspannendes Highlight: Das Nachtleben von Pokhara ist flirrend, allerdings beginnt die Sperrstunde bereits vor Mitternacht.



Neben atemberaubenden Drehkulissen zeichnet sich Nepal durch dünne Höhenluft aus sowie durch die mangelnde Infrastruktur eines typischen Entwicklungslandes. Der Lebensstandard ist niedrig und Naturgewalten wie Kälte, Schnee und Erdbeben erschweren das tägliche Leben zusätzlich. Aus welcher Quelle die Nepalesen unter diesen schwierigen Bedingungenwohl ihre Energie für das Leben ziehen? Das erfährt das Team beim Besuch eines Klosters. Der Weg zum Glück klingt einfach: "To become happy, you have to be happy."



UHD1 zeigt die Reisereportage über Nepal am 16. Juni um 20 Uhr. Neben einem UHD-TV mit HEVC-Decoder benötigen Zuschauer ein HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver.



Der Demokanal UHD1 by Astra / HD+ kann wochentags bis 20:00 Uhr (am Wochenende bis 14:00 Uhr) unverschlüsselt empfangen werden, ab 20:00 Uhr ist dafür ein HD+ Modul bzw. ein HD+ UHD Receiver mit aktiver HD+ Karte Voraussetzung.



Empfangsparameter von UHD1: Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Video: 2160 50p, HEVC Main 10 Datenrate: 25 Mbit/s



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket 22 der größten Privatsender in HD-Qualität.



www.hd-plus.de



Die HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten 24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich in der Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten von UHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zu faszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv an Nutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert.



http://www.hd-plus.de/uhd/



