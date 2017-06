Laut Bestätigung des führenden Analysenhauses STKI ist das Unternehmen der am schnellsten wachsende IT-Anbieter in Israel

Rimini Street, Inc., ein globaler Anbieter von Softwaredienstleistungen für Unternehmen, und führender unabhängiger Supportanbieter für Oracle®- und SAP®-Produkte, hat heute verkündet, dass das führende israelische Analysenhaus STKI das Unternehmen als Tier-1-Anbieter von Anwendungssupport-Outsourcing zertifiziert hat. Das Unternehmen wurde zudem als am schnellsten wachsender IT-Anbieter auf dem Markt anerkannt. Das starke Wachstum und die hohe Dynamik von Rimini Street in der Region sind der starken Nachfrage seitens der Oracle- und SAP-Lizenznehmer nach dem einzigartigen Premium-Softwaresupport zu verdanken. SKTI vergab anlässlich seines jährlichen STKI-Gipfels 2017 die Zertifizierung an Rimini Street. Rimini Street ist der einzige Anbieter von Unternehmenssoftwaresupport für Oracle- und SAP-Produkte, der bisher diese Zertifizierung erhalten hat.

"Wir beobachten Rimini Street nun schon seit zwei Jahren, als das Unternehmen erstmalig in Israel in Erscheinung trat, und wir sind beeindruckt zu sehen, wie schnell die israelischen Organisationen sich für die Annahme des unabhängigen Softwaresupport-Modells über den Anbieter-Support entschieden hat", sagte Dr. Jimmy Schwarzkoph, Forschungsstipendiat und geschäftsführender Gesellschafter von STKI. "Unternehmensgröße, Wachstumsgeschwindigkeit, Wertvorschlag, Go-to-Market-Strategie und Management-Team all das sind Faktoren, die wir berücksichtigt haben, als wir diese Tier-1-Anbieter Zertifizierung geprüft haben, und Rimini Street erzielte in allen Bereichen hervorragende Ergebnisse. CIOs und IT-Marktführer, die bestrebt sind, ihre umfangreiche Investition in ihr stabiles ERP-System zu maximieren, sollten in Betracht ziehen, zu Rimini Street zu wechseln."

"Es ist uns eine Ehre, von STKI die Zertifizierung als Tier-1-Anbieter für Anwendungssupport-Outsourcing im israelischen Markt zu erhalten; diese Anerkennung unterstreicht unsere Leidenschaft und unser Engagement für die Bereitstellung eines reaktionsstarken Services für die aufgabenkritischen ERP-Kern einer Organisation", sagte Jack Oster, Geschäftsleiter Israel und Osteuropa bei Rimini Street. "Wir sehen nach wie vor eine Nachfrage seitens der Vorstandsebene und IT-Leitern überall in dieser dynamischen Region, die vor einer Herausforderung stehen, wenn es darum geht, ihre IT-Ausgaben zu optimieren und gleichzeitig zu versuchen, die Investitionen auf strategischere Initiativen zu verlagern, um ihr Geschäft auszubauen und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen."

Rimini Street eröffnete 2015 seine Niederlassung in Tel Aviv und betreut mittlerweile mehr als 80 globale Organisationen mit Niederlassungen in Israel und Osteuropa, darunter fünf der 10 größten israelischen Unternehmen in der Region.

Über STKI

Seit seiner Gründung im Jahre 1992 ist STKI das führende Marktforschungs- und strategische Analysehaus in Israel, das sich mit IT-Infrastruktur, Anwendungen und Dienstleistungen befasst. Zu den Kunden zählen u.a. größere öffentliche Unternehmen sowie Unternehmen der Finanz-und Telekommunikationsbranche, der Fertigungsindustrie, der Medizin und des Bildungssektors. Die Aufgabe des Unternehmens besteht in der Beratung und Analyse von IT-Nutzern sowie deren Zulieferern unter gleichzeitiger Betreibung von eigentlicher Forschung und der Bereitstellung von Beratungsleistungen bezüglich aller Aspekte des Informationssystempuzzles.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street ist der weltweit führende Anbieter von unabhängigen Support-Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Unternehmenssupport-Dienstleistungen und ermöglicht Oracle-, SAP-, IBM®-, Microsoft®-Lizenznehmern und anderen Anbietern von Unternehmenssoftware Einsparungen von bis zu 90 Prozent der gesamten Supportkosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Nahezu 1.300 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Support-Anbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

