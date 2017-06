Der frühere Investmentbanking-Chef der Deutschen Bank, Colin Fan, heuert einem Medienbericht zufolge beim japanischen Telekommunikationskonzern Softbank an. Fan sorgte einst mit einem bankinternen Video für Furore.

Lange war es still um Colin Fan, den einstigen Co-Chef der Investmentbanking- und Handelssparte der Deutschen Bank. Nun scheint der Manager einen neuen Job gefunden zu haben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete am Mittwoch, Fan heuere beim japanischen Telekommunikations- und Medienkonzern Softbank an.

Der 44-Jährige war unter der Führung von Anshu Jain zum Co-Chef der Investmentbanking- und Handelssparte des größten deutschen Kreditinstituts aufgestiegen und hatte diese bis Oktober 2015 geleitet. Er verließ das Institut im Rahmen eines großen Vorstandumbaus im Oktober 2015, als der Brite John Cryan dort das Ruder übernahm.

Welche Rolle Fan bei Softbank spielen soll, ist unklar. Masayoshi Son, der Gründer des Unternehmens, hat mehrere frühere Deutsche-Bank-Manager eingestellt, die beim Management von Softbanks 93 Milliarden ...

