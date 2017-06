London (ots/PRNewswire) -



Online-Broker FxPro (http://www.fxpro.de/?utm_source=watford_st&ut m_medium=text&utm_campaign=watford_press_release) und der in London ansässige Premier League Club Watford FC freuen sich, einen Dreijahres-Sponsoringvertrag zu Beginn der Saison 2017/18 bekannt zu geben. Dies ist der größte Sponsoring-Vertrag in der Geschichte des Clubs, mit FxPro als das neue Logo des T-Shirts und Hauptpartner des Clubs als Watford FC in eine weitere Saison in der wettbewerbsfähigsten Fußball-Liga in der Welt eintritt.



Scott Duxbury, Chairman und CEO von Watford FC, kommentiert: "Die letzten Saisons waren besonders erfolgreich für den Club sowohl auf als auch außerhalb des Fußballplatzes. Durch die Partnerschaft mit einem preisgekrönten Unternehmen, welches seinen Hauptsitz in der UK hat, das sowohl für ihren prinzipiellen Geschäftsverlauf als auch für ihre jahrzehntelange Führungsposition in der Finanzdienstleistungsbranche bekannt ist, zeigen wir weiterhin unser Engagement für die Wertbegriffe, für die Watford FC auf der ganzen Welt bekannt ist.'



FxPro (http://www.fxpro.de/?utm_source=watford_st&utm_medium=text& utm_campaign=watford_press_release) und Watford FC teilen die gleichen Grundwerte von Ehrlichkeit und Fairness, wobei FxPro für seine langwierige Assoziation mit Premier League Fußball bekannt ist, während er als starker Befürworter für Transparenz und ethische Handelspraktiken in der Finanzdienstleistungsbranche (http://www.fxpr o.de/?utm_source=watford_st&utm_medium=text&utm_campaign=watford_pres s_release) fungiert. Ein wichtiger Bestandteil des bevorstehenden Sponsoring ist die Entwicklung von Basisaktivitäten und gemeinnützigen und karitativen Outreach-Programmen, um die Zwecke weiter zu fördern, zu denen sowohl FxPro als auch Watford FC sich verpflichtet haben.



Spencer Field, kaufmännischer Direktor von Watford FC, erklärte, dass "diese Vereinbarung zweifellos den wachsenden Reiz der Marke Watford FC auf internationaler Ebene verstärkt. Wir freuen uns auf die Entwicklung von Marketing und Aktivierungsinitiativen in einer Reihe von globalen Märkten, von deren Beneift für den Klub wir überzeugt sind."



FxPro CEO, Charalambos Psimolophitis, kommentiert: "Wir glauben an das Potenzial von Watford FC, die sich immer wieder bewährt haben, um einer der engagiertesten und angetriebensten Klubs der Premier League zu sein. Wir freuen uns, als Hauptpartner des Klubs zu fungieren und wünschen Watford FC Erfolg in den kommenden Saisons."



Über FxPro



FxPro ist ein preisgekrönter Online-Broker, der Retail- und institutionelle Kunden in mehr als 150 Ländern bedient. FxPro bietet Zugang zu wettbewerbsfähigen Preisen und tiefer Liquidität mit No-Dealing-Desk-Intervention (vorbehaltlich Order Execution Policy) über seine fortschrittlichen Handelsplattformen, überlegene Ausführungstechnologien und algorithmische Werkzeuge.



FxPro Group Limited ist die Holdinggesellschaft von FxPro UK Limited und FxPro Financial Services Limited.



FxPro UK Limited ist von der Financial Conduct Authority (Registrierungsnummer 509956) zugelassen und reguliert. Die FxPro Financial Services Limited ist von der Cyprus Securities and Exchange Commission (Lizenz Nr. 078/07) und vom Financial Services Board (Genehmigung Nr. 45052) zugelassen und reguliert.



Der Handel mit CFDs beinhaltet ein hohes Verlustrisiko.



