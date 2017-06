Neue Identitätsanalytik-Lösung nutzt die Lern- und Benutzerverhaltensanalytik, um die Kunden sichtbar zu machen

Während der Keynote-Konferenz des Unternehmens bei Navigate '17, SailPoint, teilten der Marktführer im unternehmensbezogenen Identitätsmanagement die Firmenpläne mit, künstliche Intelligenz zu ihrer offenen Identitätsplattform hinzuzufügen, um identitätsbewusste Infrastrukturen cleverer, intelligenter und reaktionsfähiger zu gestalten. Um diese Vision zur Realität zu gestalten, stellte SailPoint seine neue Identitätsanalytik-Lösung vorab vor, SailPoint IdentityAITM, die die Kunden mit der Sichtbarkeit ausstatten, die sie benötigen, um das mit dem Benutzerzugriff verbundene Risiko zu verstehen, ein anomales Verhalten zu erkennen, das auf einen Bruch hindeuten kann, und um ihre Befolgungskontrollen auf eine effizientere und effektivere Verwaltung von Identitäten zu konzentrieren.

SailPoint-Präsident und Mitbegründer Kevin Cunningham meint dazu: "In der Cybersicherheit ist die Sichtbarkeit alles. Leider sind wir allzu oft blind für Hackeraktionen, bis es viel zu spät ist. Business-Managern fehlt das grundlegende Verständnis und der Risikobezug, der nötig ist, um kritische Zugangsentscheidungen zu treffen, während die Sicherheits- und Betriebsteams mit einer hohen Anzahl von "falschen Positiven" zu kämpfen haben. Infolgedessen bleiben viele Verstöße für längere Zeit unentdeckt, was zu einem größeren Verlust an Daten und finanzieller Exposition führt, sowie nachfolgenden Kundenschäden und Beschädigungen des Markenrufs", sagt Cunningham. "Was heute benötigt wird, ist ein Werkzeug, das durch die unglaubliche Menge an Identitätsdaten sortiert wird, die von den Sicherheitsbetriebsteams durchschaut werden müssen, um eine potenzielle laufende Einbruchstelle zu erkennen."

"Wir können diesen Mangel an Sichtbarkeit nicht mehr akzeptieren die Kosten für unentdeckte Verstöße und den Ausfall von Regeleinhaltungen sind einfach zu hoch", fährt Cunningham fort. "Sowohl die Regulierungs- als auch die Bedrohungslandschaft entwickeln sich, also sollte die Rolle des Identitätsmanagements es auch tun. Mit IdentityAI liefern wir eine Lösung, die es den Kunden ermöglicht, die Millionen von Bits an Aktivitäten und Zugriffsrechten schnell zu durchschauen, um zu sehen, was in ihrem Netzwerk wirklich passiert ist, lange bevor irgendwelche ihrer sensiblen Daten im Dark Web auftauchen. Wir glauben, dass Identitätsanalytik der logische und höchst kritische nächste Schritt in der Identitätsmanagement-Evolution ist."

"Wir glauben, dass die Sichtbarkeit beim Benutzerzugang wichtig ist, aber vielleicht sogar noch wichtiger ist die Fähigkeit, diese Sichtbarkeit in Einblicke über Hochrisikonutzer, Zugang und/oder Verhaltensweisen zu verwandeln", sagt Andrew Linn, SVP und Chief Information Officer für die Orrstown Bank. "Diese Erkenntnisse erlauben uns, unsere Kontrollen auf die riskantesten und wahrscheinlichsten Szenarien zu konzentrieren, die von externen Angreifern oder betrügerischen Insidern missbraucht werden. Die Herausforderung besteht darin, sich manuell durch Berge von Identitätsdaten zu arbeiten, um diese Erkenntnisse aufzudecken, was sehr unpraktisch ist, wenn nicht unmöglich. Wir glauben, dass die maschinelle Lerntechnologie uns die analytische Kraft und die Geschwindigkeit gibt, um effektiv jeden "Identitätslärm" zu sortieren, um die Einsichten zu finden, die einen wirklichen Wert hinzufügen. So sehen wir einen signifikanten Wert beim Hinzufügen von IdentityAI zu unserem Identitätsbefolgungsprogramm."

SailPoint: Identität cleverer gestalten

Durch das Hinzufügen von Identitätsanalytik zur offenen Identitätsplattform von SailPoint ermöglicht es SailPoint den Kunden, ihre Identitäten cleverer zu verwalten, die Auswirkungen ihres bestehenden Identitätsbefolgungsprogramms zu steigern und potenzielle Bedrohungen zu verringern. SailPoint IdentityAI, verfügbar später in diesem Jahr, wird den Wert der offenen Identitätsplattform von SailPoint erweitern, indem es Organisationen Folgendes ermöglicht:

Risiken verwalten: IdentityAI reagiert und alarmiert auf anomale Verhaltensweisen und potenzielle Bedrohungen mit einer künstlichen Intelligenztechnologie, um Peer-Group-Analysen, übereinstimmende Verhaltensmuster und statistische Analysen durchzuführen. Der maschinelle Lernanalytikmotor scannt massive Mengen an Identitätsdaten, um Risiken zu identifizieren, ohne sich auf ein Team von Sicherheitsexperten verlassen zu müssen.

IdentityAI macht die Identität cleverer durch die Kontextualisierung und Fokussierung von Identitätsbefolgungskontrollen bei Hochrisikoszenarien und -bedingungen, wie anomale oder unangemessene Zugangsereignisse, durch die Einführung automatisierter Befolgungsaktionen in Echtzeit. Effizienz erhöhen: IdentityAI verbessert die betriebliche Effizienz der IT-Organisation und die Produktivität der Unternehmen durch die Automatisierung von Identitätsbefolgungsaktivitäten für den Routine- und den risikoarmen Zugang.

IdentityAI macht die Identität cleverer durch die Kontextualisierung und Fokussierung von Identitätsbefolgungskontrollen bei Hochrisikoszenarien und -bedingungen, wie anomale oder unangemessene Zugangsereignisse, durch die Einführung automatisierter Befolgungsaktionen in Echtzeit. Effizienz erhöhen: IdentityAI verbessert die betriebliche Effizienz der IT-Organisation und die Produktivität der Unternehmen durch die Automatisierung von Identitätsbefolgungsaktivitäten für den Routine- und den risikoarmen Zugang.

"Mit der richtigen Intelligenz können Unternehmen Risiken identifizieren und verringern sowie die betriebliche Effizienz steigern, ohne dass sie mehr von ihren bereits überbeanspruchten IT-Mitarbeitern benötigen. IdentityAI gibt Organisationen ein Werkzeug, das das Verhaltensmuster im Laufe der Zeit verfolgt und maschinelles Lernen nutzt, um Anomalien hervorzuheben, schnell einen Identitätsvorfall ausserhalb der Norm zu erkennen und die Kontrollen darauf zu konzentrieren", sagt Kevin Cunningham. "Durch das Hinzufügen von IdentityAI als Erweiterung unserer offenen Identitätsplattform geben wir den Kunden die Sichtbarkeit, die sie benötigen, um ihre Identitätsbefolgungsprogramme cleverer und leistungsfähiger zu machen als je zuvor."

SailPoint: The Power of Identity™

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identitätsmanagement, macht Unternehmenskunden auf der ganzen Welt die "Power of Identity" verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint gibt Unternehmen die Möglichkeit, in neue Märkte einzusteigen, ihre Belegschaft zu verstärken, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und auf globaler Basis wettbewerbsfähig zu sein. Als Pionier in der Branche und Marktführer im Bereich Identity Governance bietet SailPoint Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Regelkonformität. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in so gut wie jeder Branche zu seinen Kunden: neun der führenden Banken, sieben der führenden Einzelhandelsmarken, sechs der führenden Gesundheitsdienstleister, sechs der führenden Sach- und Unfallversicherungsanbieter und sechs der führenden Pharmaunternehmen.

SailPoint, das SailPoint-Logo, IdentityAI, IdentityIQ, IdentityNow, SecurityIQ und alle Techniken sind Marken bzw. in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marken von SailPoint Technologies, Inc. Alle anderen Produkte oder Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170614005861/de/

