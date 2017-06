FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt bleibt auf Rekordkurs: Vor der US-Zinsentscheidung hat der Dax am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 12 900 Punkten übersprungen. In den USA erreichte auch der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial eine weitere Bestmarke, nachdem er bereits am Vortag in neue Höhen vorgedrungen war.

Letztlich verließ die Anleger dies- und jenseits des Atlantiks dann aber doch etwas der Mut. Der deutsche Leitindex beendete den Handel 0,32 Prozent höher bei 12 805,95 Zählern. Am frühen Nachmittag war er zeitweise bis auf 12 921,17 Punkte geklettert.

Der MDax kam zu guter Letzt kaum vom Fleck mit plus 0,07 Prozent auf 25 305,02 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,21 Prozent auf 2280,41 Punkte./ck/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

