Der Mann, der am Mittwoch in der Stadt Alexandria im US-Bundesstaat Virginia auf Abgeordnete geschossen hatte, ist tot. Er sei in einer Klinik gestorben, teilte US-Präsident Donald Trump mit.

Der Mann hatte bei einem Baseball-Training insgesamt fünf Personen verletzt, darunter der republikanische Kongressabgeordnete Steve Scalise. Dessen Zustand sei stabil, so Trump. Scalise bekleidet seit 2014 das Amt des Majority Whips seiner Fraktion im US-Repräsentantenhaus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.