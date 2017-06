Mit einem Kursplus von über 20 Prozent zählt die Aktie von Bayer im laufenden Jahr zu den sechs Top-Performern im DAX . Gerade in den vergangenen Wochen gewann der Anstieg noch einmal an Dynamik, nachdem der Konzern Ende April seine Jahresprognose angehoben hatte. Einen großen Anteil daran hat das erfolgreich laufende Geschäft mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln, das bei Bayer im HealthCare-Segment in der Sparte Pharmaceuticals geführt wird ist. Im ersten Quartal 2017 konnten die bereinigten Umsätze hier um 7,4 Prozent auf 4,3 Mrd. Euro und das EBITDA vor Sondereinflüssen um 19,1 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro gesteigert werden. Vor allem die fünf so genannten Blockbuster erfreuen sich unverändert starker Nachfrage. Bei diesen Medikamenten, zu...

