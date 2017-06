Verehrte Leserinnen und Leser!

An der Börse wird zum Ein- und Ausstieg nicht geklingelt. Wo "unten" und "oben" sein wird, kann niemand im Vorfeld sicher abschätzen. Was daran liegt, dass die Entscheidungen über Kauf oder Verkauf zwar grob an den Rahmenbedingungen orientiert werden, am Ende aber emotional dominiert sind. Zuversicht oder gar Gier, Verunsicherung oder Furcht führen den Investoren die Hand. Und man sollte nicht glauben, dass sich das auf uns Privatanleger beschränken würde - denn auch die Entscheider bei den großen Fonds, den Hedgefonds oder den Banken sind Menschen.

Das ist ein Grund, warum es am Ende von Trends fast immer zu einer wachsenden Diskrepanz zwischen den Rahmenbedingungen und den Kursen kommt. Ob bei Baisse oder Hausse, meist haben die Rahmenbedingungen längst den entgegengesetzten Weg eingeschlagen, bevor der Aktienmarkt reagiert. Denn in der Regel handeln die Anleger nicht die Zukunft, alleine, weil man die nie sicher vorhersehen kann. Sie handeln "ihre" Zukunft, also das, was sie sie sich individuell davon erho?en.

Die Schere weitet sich

Diese Mixtur aus Emotionalität und subjektiver Erwartungshaltung führt dazu, dass z.B. der Dow Jones ...

