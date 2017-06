Nach dem Brand in einem Hochhaus im Stadtteil North Kensington in London ist die Zahl der Toten auf zwölf gestiegen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Man gehe davon aus, dass die Zahl der Opfer weiter steigen werde. Dutzende Menschen wurden bei dem Feuer verletzt, mehrere Menschen werden noch vermisst. Die Brandursache ist weiter unklar, Scotland Yard schloss unterdessen einen terroristischen Hintergrund aus. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen in dem 24-stöckigen Gebäude ausgebrochen: Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben um 00:54 gerufen worden.