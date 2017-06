Die Ursache für das verheerende Feuer in einem Londoner Wohnturm ist noch nicht bekannt. Deutsche Brandschutzexperten können sich ein komplett in Flammen stehendes Hochhaus in Deutschland aber dennoch nicht vorstellen.

Das in der Nacht zu Mittwoch ausgebrochene Feuer in einem Hochhaus im Londoner Stadtteil Kensington ist noch immer nicht gelöscht. Sechs Menschen wurden getötet, mehr als 70 verletzt. Weil noch weitere Menschen vermisst werden, wird mit zusätzlichen Toten gerechnet. Könnte ein Brand in einem deutschen Hochhaus ähnlich schlimme Folgen haben?

Brandschutzexperten können sich das nicht vorstellen. "In Deutschland ist es im Normalfall bei Einhaltung der Brandschutzbestimmungen nicht möglich, dass ein Hochhaus komplett in Flammen steht", sagt Michael Grünewald vom auf Brandschutzplanung spezialisierten Ingenieur- und Architektenbüro Burckhardt, Pabst + Partner in Köln. Auch Jens-Christian Voss, Inhaber des Ingenieurbüros Voss Partner für Arbeitssicherheit, Brand-, Strahlen- und Umweltschutz in Friedberg/Bayern, kann sich einen Brand dieses Ausmaßes in einem deutschen Wohnturm nicht vorstellen.

Die Menschen rund um das "Grenfell Tower" genannte Gebäude befürchten, dass Brandschutzmängel das Ausbreiten des Feuers über fast alle 24 Stockwerke begünstigt haben. Es soll bereits zuvor Beschwerden über unzureichenden Feuerschutz in dem 1974 fertiggestellten Hochhaus gegeben haben, berichteten sie der Nachrichtenagentur dpa. "Ich bin sauer, jeder in dem Block wusste, dass es Sicherheitsbedenken gab", sagte eine Anwohnerin. Einige Nachbarn monieren das Fehlen von Feuermeldern.

In Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...