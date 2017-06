Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Teilnehmer am Mittwoch im Vorfeld der am Abend anstehenden US-Zinsentscheidung zurückgehalten. Der Leitindex SMI schwankte bis zum Nachmittag um die Marke von 8'900 Punkten und sank gegen Abend mit schwächelnden US-Börsen noch leicht ins Minus. Insgesamt sei am Markt aber nach wie vor viel Optimismus vorhanden, meinte ein Händler. Das zeige sich darin, dass nach Kurseinbrüchen wie jenem vom Montag sofort wieder Käufer auf den Plan träten.

Unter den Investoren galt eine zweite Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im laufenden Jahr als "ausgemachte Sache", auch wenn die am Mittwochnachmittag publizierten neuen US-Konjunkturdaten einige Beobachter etwas verunsicherten. Diese zeigten überraschend gefallene Umsätze im US-Einzelhandel im Mai und eine Inflation, die sich deutlicher als erwartet abgeschwächt hat. Die Marktteilnehmer würden entsprechend sehr genau auf die Ausführungen von Fed-Chefin Janet Yellen achten, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,20% tiefer auf 8'849,40 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gab um 0,10% auf 1'404,49 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor ebenfalls 0,10% auf 10'093,77 Zähler. Von den 30 wichtigsten ...

