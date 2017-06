Mainz (ots) - Woche 25/17



Mo., 19.6.



16.15 ZDF SPORTextra



FIFA Confederations Cup Australien - Deutschland Vorrunde, Gruppe B . . . Bitte Ergänzung beachten: In der Halbzeitpause: gegen 17.45 heute Xpress (HD/UT)



Woche 26/17



Di., 27.6.



20.15 ZDFzeit Königliche Dynastien - Die Glücksburger Bitte Ergänzung beachten: Film von Annette von der Heyde und Claudia-Ulrike Wolters



(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 28.6.2017, 0.45 Uhr beachten.)



Woche 27/17



Di., 4.7.



22.15 37° Sarah und ihr fremdes Herz Bitte Änderung beachten: Film von Heike Kruse



Bitte streichen: Michael Petsch



(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 3.40 Uhr beachten.)



Woche 28/17



Di., 11.7.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.15 37° (HD/UT) Nichts zu holen Gerichtsvollzieher zwischen Gesetz und Mitgefühl Film von Daniela Hoyer Deutschland 2017



("37°: Das Leben ist kostbar" wird auf Di., 1.8.2017, 22.15 Uhr verschoben.)



-----------------------------------------



zu Di., 11.7.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



3.10 37° (HD/UT) Nichts zu holen Gerichtsvollzieher zwischen Gesetz und Mitgefühl Film von Daniela Hoyer (von 22.15 Uhr) Deutschland 2017



Woche 30/17



Di., 25.7.



0.55 Neu im Kino (VPS 1.00) Bitte Ergänzung beachten: "The Party" von Sally Potter



