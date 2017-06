FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gestiegen. Als Auslöser nannten Händler enttäuschende Konjunkturzahlen aus den USA. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis um frühen Abend um 0,30 Prozent auf 165,48 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug um 0,04 Prozentpunkte auf 0,22 Prozent.

In allen Ländern des Euroraums gingen die Renditen zurück, besonders deutlich in Portugal, wo zehnjährige Papiere erstmals seit vergangenem Sommer unter 2,9 Prozent fielen. Schon seit Mitte März sinken die Renditen in Portugal aufgrund jüngster Fortschritte bei den Staatsfinanzen und einer guten wirtschaftlichen Entwicklung fast kontinuierlich.

Der Druck auf die Renditen war am Mittwoch fast rund um den Globus zu beobachten und ging von den USA aus, wo die Umsätze des Einzelhandels im Mai überraschend gesunken waren und sich der Preisauftrieb deutlicher als erwartet abgeschwächt hatte. Die US-Notenbank Fed wird am Mittwochabend europäischer Zeit ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. An den Märkten wird trotz der schlechten US-Zahlen weiter fest mit einer Leitzinsanhebung gerechnet. Allerdings sprechen die Zahlen tendenziell gegen einen straffen geldpolitischen Kurs der Fed, was den Anleihekursen Auftrieb gab./tos/he

ISIN DE0009652644

AXC0229 2017-06-14/18:24