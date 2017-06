Mainz (ots) - Woche 25/17 Samstag, 17.06.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen:



23.55 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit



0.40 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015



1.25 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015



2.10 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015



2.55 Reise durch die Erdgeschichte Im Westen des Pazifischen Feuerrings Deutschland 2015



3.35 Die Geburt Britanniens Verborgene Vulkane Großbritannien 2010



4.20 Die Geburt Britanniens Eiszeit Großbritannien 2010







Sonntag, 18.06.



Beginnzeitkorrekturen: 21.40 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru



22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Pyramidenstadt Großbritannien 2016



23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016



23.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016



0.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 2016



1.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016



2.05 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity



2.45 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter



3.30 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru



4.15 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014



4.55 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014



Montag, 19.06.



Programmänderung:



6.30 Paulus: Gefährliche Mission Petra Gerster auf den Spuren des Apostels Film von Daniel Sich Deutschland 2017 Hexenwahn - Die Dokumentation um 06.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



1.10 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015



1.55 Elisabeth I. - Krieg dem Terror Großbritannien 2015



2.40 Top-Spione der Geschichte Kardinal Richelieu Großbritannien 2015



3.20 Top-Spione der Geschichte Elizabeth Van Lew Großbritannien 2015



4.05 Top-Spione der Geschichte Sophie Potocka und Mata Hari Großbritannien 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Dienstag, 20.06.



Beginnzeitkorrekturen:



0.55 Unter Fremden - Eine Reise zu Europas Neuen Rechten Deutschland 2016



1.40 Rechts, zwo, drei - driftet Europa ab? Deutschland 2016



3.10 NSU privat Innenansichten einer Terrorzelle Deutschland 2015



3.55 Tod im Wohnmobil - Wie starben die NSU Terroristen wirklich? Deutschland 2015



4.40 Brandbomben und Beifall- Herbst '91 in Deutschland Geschichte treffen Deutschland 2016







Mittwoch, 21.06.



Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:



9.05 ZDFzoom Die Neue Rechte - National, patriotisch, gefährlich? Deutschland 2016



9.35 NSU privat Innenansichten einer Terrorzelle Deutschland 2015



10.25 Tod im Wohnmobil - Wie starben die NSU Terroristen wirklich? Deutschland 2015 Islamist im Staatsauftrag um 10.30 Uhr - entfällt!



11.10 Rechts, zwo, drei - driftet Europa ab? Deutschland 2016 Mein Bruder, der Islamist um 11.15 Uhr - entfällt!



12.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016 Dschihad 2.0 um 12.00 Uhr - entfällt! Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Im Angesicht der Gefahr



22.25 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold Großbritannien 2015 23.10 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012



23.55 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012



0.35 Mysterien des Weltalls Sind Roboter unsere Zukunft? Mit Morgan Freeman USA 2013



1.20 Mysterien des Weltalls Ewige Finsternis Mit Morgan Freeman USA 2010



2.05 Mysterien des Weltalls Wer sind wir wirklich? Mit Morgan Freeman USA 2010



2.50 Mysterien des Weltalls Ist Gehirnspionage möglich? Mit Morgan Freeman USA 2013



3.30 Mysterien des Weltalls Das Gottesteilchen Mit Morgan Freeman USA 2013



4.15 Mysterien des Weltalls Am Anbeginn der Zeit Mit Morgan Freeman USA 2010



Donnerstag, 22.06.



Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Wunder der Wissenschaft Tödliche Strahlen und Erste-Hilfe-Affen Großbritannien 2015



22.25 Wunder der Wissenschaft Rettendes Gift und brennende Hosen Großbritannien 2015



23.10 Wunder der Wissenschaft Zornige Lemminge und sehende Ohren Großbritannien 2015



23.55 Wunder der Wissenschaft Rätselhafter Rausch und molekulare Musik Großbritannien 2015



0.35 heute-journal



1.05 Mythen-Jäger Das verfluchte Gold des Montezuma Großbritannien 2014



1.50 Mythen-Jäger Die Macht der Kristallschädel Großbritannien 2012



2.30 Mythen-Jäger Der verlorene Stamm Israels Großbritannien 2014



3.15 Mythen-Jäger Das Turiner Grabtuch Großbritannien 2014



4.00 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014



4.45 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013







Freitag, 23.06.



Beginnzeitkorrekturen: 23.10 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013



23.55 ZDF-History Gefallene Engel - Prominente Affären des 21. Jahrhunderts Deutschland 2013



0.40 heute-journal



1.10 200 Jahre Kriminalgeschichte Von 1800 bis 1900 Deutschland 2011



1.55 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Jahre 1900 bis 1950 Deutschland 2011



2.40 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Fünfziger und Sechziger Jahre Deutschland 2011



3.25 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Sechziger und Siebziger Jahre Deutschland 2011



4.05 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Achtziger Jahre Deutschland 2011



4.50 ZDFzeit Wie viel Polizei braucht Deutschland? Deutschland 2017



Woche 24/17 Mittwoch, 14.06.



neue Beginnzeit:



3.50 Bekenntnisse eines Serienkillers Der Anhalter-Mörder Frankreich 2011



weiter im Ablauf wie vorgesehen



Donnerstag, 15.06.



Neue Beginnzeit und Beginnzeitkorrekturen: 5.20 Mord auf offener Straße - Der Fall Ty Medland Großbritannien 2014



6.05 Tod in St. Augustine Selbstmord oder Mord?



6.50 Die Regierung wird mich töten



8.15 Überführt - Der Geldwäscher Josef Müller mit Joe Bausch Deutschland 2017



9.00 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017



9.45 Die Schlecker-Story Karriere, Kosmetik und Konkurs



10.20 ZDFzeit Die Aldi-Story Karl und Theo Albrecht Deutschland 2014



11.05 ZDFzeit Rossmann, dm & Co. Der große Drogeriemarkt-Test Deutschland 2017



11.50 ZDFzeit Alle gegen Aldi - wer schlägt den Discounter-Riesen? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016



12.30 ZDFzeit Ikea, Roller & Co. Wer ist der beste Möbel-Discounter? Deutschland 2017



13.20 Kathedrale des Konsums Hinter den Kulissen des KaDeWe



14.00 So schmeckt die Zukunft Digitale Landwirtschaft



14.50 ZDFzeit No-Name oder Marke? (1) Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Deutschland 2017



15.30 ZDFzeit Der große Warentest Wie gut sind Matratze, Waschmaschine & Co.? Deutschland 2016



16.20 Inside the Factory: Cornflakes & Co vom Fließband Großbritannien 2016



17.00 Essen vom Fließband In der Schokoladenfabrik



17.50 Inside the Factory: Chips vom Fließband Großbritannien 2016



18.35 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Freitag, 16.06.



Beginnzeitkorrekturen: 10.05 ZDFzeit Der große Warentest Wie gut sind Fahrrad, Grill & Mückenschutz? Deutschland 2017



10.50 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Deutschland 2016



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



