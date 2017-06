Bonn (ots) - Noch nie in der jungen Geschichte der Ölstaaten gab es ein derart schweres Zerwürfnis am Golf. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel warnte bereits vor einer Eskalation, die in einem neuen Golfkrieg enden könnte. Auslöser war der Abbruch der diplomatischen Beziehungen von Saudi-Arabien und seinen Verbündeten zu Katar. Die Golf-Staaten werfen dem Emirat vor, den IS-Terror finanziell zu unterstützen. Wie kam es zu dieser Situation? Welche Interessen verfolgt der Westen in diesem Konflikt? Und wie sehen Lösungen aus, um die Krise zu entschärfen?



Darüber spricht phoenix-Moderatorin Sara Bildau mit



- Marcel Pott, Experte für den Nahen und Mittleren Osten - Matthias Diermeier, Wirtschaftsexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft



Die Reportage "Saudi-Arabien - Nichts als Öl" schildert die Abhängigkeit der Wirtschaftskraft Saudi-Arabiens vom Öl.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de