Wien (pta032/14.06.2017/18:00) - ABSTIMMUNGSERGEBNISSE zu den Tagesordnungspunkten der 31. ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juni 2017



Zum 1. Punkt der Tagesordnung:



Keine Abstimmung



Zum 2. Punkt der Tagesordnung:



Keine Abstimmung



Zum 3. Punkt der Tagesordnung:



Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung erteilt



Dr. Franz Jurkowitsch Präsenz: 77 Aktionäre mit 15.003.286 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.003.286 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 27,78% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 15.003.286 Pro: 76 Aktionäre mit 15.003.278 Stimmen Contra: 1 Aktionär mit 8 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Dkfm. Georg Folian Präsenz: 80 Aktionäre mit 14.827.144 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.827.144 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 27,46% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 14.827.144 Pro: 79 Aktionäre mit 14.827.136 Stimmen Contra: 1 Aktionär mit 8 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Dr. Alexander Jurkowitsch Präsenz: 85 Aktionäre mit 28.097.528 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.097.528 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,03% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 28.097.528 Pro: 85 Aktionäre mit 28.097.528 Stimmen Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Mag. Florian Petrowsky Präsenz: 86 Aktionäre mit 28.406.528 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.406.528 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,60% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 28.406.528 Pro: 85 Aktionäre mit 28.406.520 Stimmen Contra: 1 Aktionär mit 8 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Zum 4. Punkt der Tagesordnung:



Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung erteilt



Präsenz: 86 Aktionäre mit 28.406.528 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.406.528 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,60% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 28.406.528 Pro: 85 Aktionäre mit 28.406.520 Stimmen Contra: 1 Aktionär mit 8 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Zum 5. Punkt der Tagesordnung:



Den Aufsichtsratsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2016 eine Vergütung in der Höhe von insgesamt EUR 135.000,00 (Vorjahr EUR 135.000,00) gewährt, wobei die Verteilung dieser Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats durch den Aufsichtsrat selbst vorzunehmen ist.



Präsenz: 85 Aktionäre mit 28.406.525 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.406.525 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,60% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 28.406.525 Pro: 80 Aktionäre mit 28.399.949 Stimmen Contra: 5 Aktionäre mit 6.576 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Zum 6. Punkt der Tagesordnung:



Herr Dr. Thomas Aistleitner wird als Mitglied des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.



Präsenz: 86 Aktionäre mit 28.406.528 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.406.528 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,60% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 28.406.528 Pro: 84 Aktionäre mit 28.406.519 Stimmen Contra: 2 Aktionäre mit 9 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Herr William Henry Marie de Gelsey wird als Mitglied des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.



Präsenz: 86 Aktionäre mit 28.406.528 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.406.528 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,6% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 28.406.528 Pro: 82 Aktionäre mit 28.324.820 Stimmen Contra: 4 Aktionäre mit 81.708 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Herr Dipl.Kfm. Günter Korp wird als Mitglied des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.



Präsenz: 86 Aktionäre mit 28.406.528 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.406.528 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,6% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 28.406.528 Pro: 86 Aktionäre mit 28.406.528 Stimmen Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Herr Harald Wengust wird als Mitglied des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.



Präsenz: 86 Aktionäre mit 28.406.528 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.406.528 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,6% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 28.406.528 Pro: 84 Aktionäre mit 28.406.519 Stimmen Contra: 2 Aktionäre mit 9 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Zum 7. Punkt der Tagesordnung:



Beschlussfassung über a) die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 8 sowie Absatz 1a und Absatz 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss); sowie b) die Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss des Bezugsrechts) der Aktionäre.



Präsenz: 86 Aktionäre mit 28.406.528 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.406.528 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,60% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 28.406.528 Pro: 80 Aktionäre mit 28.394.952 Stimmen Contra: 6 Aktionäre mit 11.576 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Zum 8. Punkt der Tagesordnung:



Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wagramer Straße 19, 1220 Wien, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 bestellt.



Präsenz: 81 Aktionäre mit 28.395.008 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.395.008 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,58% (gerundet) Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 28.395.008 Pro: 81 Aktionäre mit 28.395.008 Stimmen Contra: 0 Aktionär mit 0 Stimmen Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Adresse: Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Daniel Folian Tel.: +43 1 310 55 00 E-Mail: investor.relations@warimpex.com Website: www.warimpex.com



ISIN(s): AT0000827209 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



