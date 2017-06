Hamburg (ots) - Wichtigste Erkenntnis aus der Studie 2017 ist das emotionale Käuferverhalten beim Online-Shopping als Ergebnis eines grundsätzlichen individuellen Werte-Sets sowie der situativen persönlichen Motivationslage des Users. Die 22 erkannten Insights können jetzt kostenlos auf www.jcgoldbrandt.com bestellt werden.



Die Implikationen für Marken hieraus zeigen, dass die klassische Vertrauens- und Orientierungsfunktion einer Marke beim E-Commerce nicht ausreicht. Vielmehr müssen mehrschichtige emotionalen Dimensionen beim online-Shoppen erfüllt werden. Online-Shopper werden von einer großen Neugierde im Internet getrieben und erwarten von Anbietern ständig relevante, eigenständige Produkte und Angebote. Eine glaubwürdige und klare Marken-Positionierung verstärkt das notwendige Vertrauen der online-Shopper.



Zur sicheren Markenführung in volatilen Zeiten entwickelte J.C. Goldbrandt zusätzlich einen Trend-Brand-Navigator, um Marken mit Orientierungsanspruch eine sinnvolle Ausrichtung für die Kunden zu ermöglichen.



Vertiefende Informationen unter www.jcgoldbrandt.com oder von JCR@jcgoldbrandt.com.



J.C.Goldbrandt - Die Vorstandsberater -, Hamburg (gegründet 2005):



Johannes C. Röhr



- Strategischer Impulsgeber, Hochschuldozent in Hamburg-Berlin-Zhuhai, eCommerce Unternehmer Delifirst und etablierter Kommunikations-/Markenberater - ehemaliger Managing Director bei Landor Brand Consultants & Designer und KNSK/BBDO. Zuvor in Führungspositionen im BBDO Network Düsseldorf - New York - Hamburg



