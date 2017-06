Gütersloh/Berlin (ots) -



- Querverweis: Die Pressemitteilung liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Wir zeigen offene Lebensmodelle, in denen die Menschen füreinander da sind, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig fördern und demokratisch-liberal miteinander umgehen. Neue offene Lebensmodelle sind beispielsweise Großfamilien, Mehrgenerationenhäuser oder Wohngemeinschaften." (Prof. Dr. Ulrike Detmers Initiatorin Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN")



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Pressemitteilung.



Die Bewerbungsunterlagen können ab dem 1. Juli 2017 heruntergeladen werden unter:



www.mestemacher.de/social-marketing/gemeinsam-leben



OTS: Mestemacher GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51886 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51886.rss2



Pressekontakt: Prof. Dr. Ulrike Detmers Gesellschafterin, Mitglied der zentralen Unternehmensleitung und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe Tel.: 05241 8709-68 E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de