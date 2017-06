Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die Blicke an der Wall Street sind am Mittwoch auf die unmittelbar bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet. Nach anfänglichen Gewinnen, die den Dow-Jones-Index auf ein neues Rekordhoch hievten, treten die Kurse am Mittag (Ortszeit) auf der Stelle. Eine weitere Erhöhung gilt bei der Bekanntgabe um 20.00 Uhr MESZ als eine ausgemachte Sache. Doch die begleitenden Kommentare könnten Überraschungspotenzial bergen.

Aussagen über den Zinspfad oder die Bilanz der US-Notenbank dürften auf großes Interesse stoßen, zumal bei den Investoren die Nervosität mit dem jüngsten Einbruch bei den Werten aus dem Technologiebereich ebenso gestiegen ist wie das Bedürfnis nach Orientierung. "Jeder erwartet eine Zinserhöhung, aber viel wichtiger ist, was danach kommt", sagt Mitul Patel von Janus Henderson.

Der Dow-Jones-Index zeigt sich kaum verändert bei 21.334 Punkten. Zu Beginn des Handels war er noch auf ein neues Rekordhoch bei 21.355 Punkten gestiegen. Der Nasdaq-Composite tritt ebenfalls auf der Stelle, wogegen der S&P-500 um 0,1 Prozent nachgibt.

Einen deutlichen Impuls und eine mögliche Indikation für das künftige Zinstempo der US-Notenbank lieferten vorbörsliche Konjunkturdaten. Sowohl Teuerungsdaten als auch die Umsätze im Einzelhandel fielen schwächer aus als erwartet. Vor allem die niedrigen Verbraucherpreise könnten die Notenbank dazu bewegen, künftig weniger aggressiv vorzugehen als bislang geplant. Dies zumal in jüngster Zeit bereits eine Reihe von US-Daten nicht die gewohnte Stärke gezeigt hatten.

"Eine erneute Zinserhöhung ist gut vorbereitet und wird sicher stattfinden", sagt Chef-Ökonom Carl Tannenbaum von Northern Trust. Doch mit den Daten seien die Zweifel gestiegen, ob bereits im September mit einem nächsten Zinsschritt zu rechnen ist, ergänzt ein Beobachter.

Daten bewegen Dollar, Gold und Anleihen

Am Devisenmarkt gibt der Dollar mit den niedrigen Inflationsdaten nach, der Euro steigt im Gegenzug auf ein Jahreshoch bei 1,1297 Dollar. Vor den Daten hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,12 Dollar gelegen. "Wir haben jetzt bereits drei Monate ungewöhnliche Schwäche bei den Preisen", sagt Chefvolkswirt Paul Ashworth von Capital Economics. "Dies erhöht die Abwärtsrisiken für unsere Prognose, dass die Fed noch weitere zwei Zinssenkungen in diesem Jahr vornehmem wird", ergänzt Ashworth. Aktuell geht der Euro mit 1,1283 Dollar um.

Der Goldpreis profitiert von dem sinkenden Dollar und den schwachen Konjunkturdaten. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,9 Prozent auf 1.277 Dollar je Feinunze. Ähnlich sieht es am Anleihemarkt aus, wo nach den Daten die Notierungen deutlich anziehen. Im Gegenzug sinkt die Rendite der zehnjährigen Treasurys um 10 Basispunkte auf 2,11 Prozent und fällt damit auf ein Jahrestief.

Deutlich abwärts geht es mit den Ölpreisen nach den wöchentlichen US-Öllagerdaten. Zwar sind die Vorräte zurückgegangen, doch nicht so stark wie erwartet. Die am Vortag bekannt gegebenen Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hatten einen deutlicheren Rückgang gezeigt. Dies liefert den anhaltenden Sorgen wegen des herrschenden Überangebots weitere Nahrung. Neue Daten der International Energy Agency (IEA) hatten zudem einen deutlichen Anstieg der Lagerbestände in den Industrieländern gezeigt. Die IEA hat gewarnt, dass das Überangebot 2017 weiter bestehen wird. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fällt um 3,8 Prozent auf 44,69 Dollar. Die Sorte Brent rutscht sogar auf ein Jahrestief bei 46,74 Dollar und verliert aktuell 3,7 Prozent auf 46,90 Dollar.

H&R Block steigen nach Zahlen

Bei den Einzelwerten klettern H&R Block um 9,5 Prozent. Das Steuerberatungsunternehmen hat im vierten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten. Auch die Zahlen für das Geschäftsjahr lagen über den Erwartungen. Es war das erste Jahr mit einer Gewinnsteigerung, nachdem H&R Block in den beiden Jahren davor jeweils rückläufige Ergebnisse verzeichnet hatte.

Mit den deutlich zurückfallenden Ölpreisen kommen auch die Aktien von Chevron und Exxon Mobil unter Druck. Sie bilden mit Abschlägen von 1,8 bzw 1,5 Prozent die Schlusslichter im Dow-Jones-Index. Für den Energie-Sektor geht es um 2,2 Prozent nach unten, womit der größte Tagesverlust seit rund drei Monaten verzeichnet wird.

Tesla steigen um 1,2 Prozent, nachdem die Aktie am Dienstag erneut einen Schlussrekord verbucht hatte. Aktuell stützend wirkt die Information, dass das künftige SUV-Modell X von US-Behörden die höchstmögliche Sicherheitseinstufung erhalten hat. Zudem hatte der Großinvestor Ron Baron gesagt, die Aktie könnte bis 2018 um über 50 Prozent zulegen.

Nochmals nach unten geht es mit Starbucks, nachdem es bereits an sieben Sitzungstagen in Folge Verluste in der Aktie gegeben hat. Die Experten von Wedbush haben die Aktie der Kaffeehauskette auf "Neutral" von "Outperform" abgestuft und verweisen auf die hohe Bewertung. Die Titel hätten innerhalb von drei Monaten um 13 Prozent zugelegt und am 2. Juni ein Rekordschlusshoch erreicht. Die Aktie fällt um 0,8 Prozent zurück.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.333,77 0,02 5,30 7,95 S&P-500 2.437,76 -0,11 -2,59 8,89 Nasdaq-Comp. 6.223,47 0,05 3,11 15,61 Nasdaq-100 5.763,67 0,21 11,85 18,51 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,29 -7,3 1,36 8,8 5 Jahre 1,68 -10,6 1,78 -24,7 7 Jahre 1,92 -10,4 2,02 -33,1 10 Jahre 2,11 -10,1 2,21 -33,4 30 Jahre 2,77 -9,1 2,86 -29,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1283 +0,54% 1,1223 1,1211 +7,3% EUR/JPY 123,06 -0,35% 123,50 123,30 +0,1% EUR/CHF 1,0894 +0,31% 1,0860 1,0851 +1,7% EUR/GBP 0,8809 +0,34% 0,8779 1,1354 +3,4% USD/JPY 109,05 -0,90% 110,04 109,99 -6,7% GBP/USD 1,2808 +0,19% 1,2784 1,2729 +3,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,69 46,46 -3,8% -1,77 -21,3% Brent/ICE 46,90 48,72 -3,7% -1,82 -20,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,20 1.265,80 +0,9% +11,40 +10,9% Silber (Spot) 17,22 16,90 +1,9% +0,32 +8,1% Platin (Spot) 945,55 926,50 +2,1% +19,05 +4,6% Kupfer-Future 2,58 2,60 -0,7% -0,02 +2,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 12:01 ET (16:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.