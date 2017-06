Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich sind die Börsen wegen Fronleichnam geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.547,15 -0,30% +7,80% Stoxx50 3.172,67 -0,61% +5,39% DAX 12.805,95 +0,32% +11,54% FTSE 7.474,40 -0,35% +4,64% CAC 5.243,29 -0,35% +7,84% DJIA 21.339,80 +0,05% +7,98% S&P-500 2.437,69 -0,11% +8,88% Nasdaq-Comp. 6.217,07 -0,05% +15,49% Nasdaq-100 5.757,54 +0,10% +18,38% Nikkei-225 19.883,52 -0,08% +4,02% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,49 +52

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,76 46,46 -3,7% -1,70 -21,1% Brent/ICE 46,84 48,72 -3,9% -1,88 -20,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,76 1.265,80 +0,8% +9,96 +10,8% Silber (Spot) 17,19 16,90 +1,7% +0,29 +7,9% Platin (Spot) 945,80 926,50 +2,1% +19,30 +4,7% Kupfer-Future 2,58 2,60 -0,5% -0,01 +2,6%

FINANZMARKT USA

Die Blicke an der Wall Street sind auf die unmittelbar bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet. Eine weitere Erhöhung gilt bei der Bekanntgabe um 20.00 Uhr MESZ als eine ausgemachte Sache. Doch die begleitenden Kommentare könnten Überraschungspotenzial bergen. Einen deutlichen Impuls und eine mögliche Indikation für das künftige Zinstempo der US-Notenbank lieferten vorbörsliche Konjunkturdaten. Sowohl Teuerungsdaten als auch die Umsätze im Einzelhandel fielen schwächer aus als erwartet. Vor allem die niedrigen Verbraucherpreise könnten die Notenbank dazu bewegen, künftig weniger aggressiv vorzugehen als bislang geplant. Dies zumal in jüngster Zeit bereits eine Reihe von US-Daten nicht die gewohnte Stärke gezeigt hatten. Bei den Einzelwerten klettern H&R Block um 9,5 Prozent. Das Steuerberatungsunternehmen hat im vierten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten. Mit deutlich zurückfallenden Ölpreisen kommen auch die Aktien von Chevron und Exxon Mobil unter Druck. Sie bilden mit Abschlägen von 1,8 bzw 1,5 Prozent die Schlusslichter im Dow-Jones-Index. Tesla steigen um 1,2 Prozent, nachdem die Aktie am Dienstag erneut einen Schlussrekord verbucht hatte. Aktuell stützend wirkt die Information, dass das künftige SUV-Modell X von US-Behörden die höchstmögliche Sicherheitseinstufung erhalten hat. Zudem hatte der Großinvestor Ron Baron gesagt, die Aktie könnte bis 2018 um über 50 Prozent zulegen. Nochmals nach unten geht es mit Starbucks, nachdem es bereits an sieben Sitzungstagen in Folge Verluste in der Aktie gegeben hat. Die Experten von Wedbush haben die Aktie der Kaffeehauskette auf "Neutral" von "Outperform" abgestuft. Die Aktie fällt um 0,8 Prozent zurück.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chefin Yellen, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 0,75% bis 1,00%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Uneinheitlich sind Europas Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Der DAX erzielte im Verlauf sogar ein neues Allzeithoch, obwohl Händler von nur vorsichtigem Geschäft kurz vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank sprachen. Für Gewinnmitnahmen vom Tageshoch sorgten überraschend schwächere Daten zur US-Inflation im Mai. Bankenkwerte waren Leidtragende der schwächeren US-Inflationsdaten. So fielen Natixis um 3,1 Prozent, Unicredit um 2,2 Prozent, Deutsche Bank um 1,9 Prozent und Commerzbank um 1,5 Prozent. Auch Auto-Aktien waren nicht gesucht, so fielen VW mit 2,1 Prozent und Fiat Crysler mit 3,1 Prozent besonders deutlich. Erneut für Enttäuschung haben die US-Öllagerbestände gesorgt und drückten den Ölpreis um fast 4 Prozent. Entsprechend fielen auch in Europa der Stoxx-Öl-Sektor um 1,6 und der Rohstoff-Sektor um 1,8 Prozent. Unter anderem fielen OMV um 3,7 Prozent und BP um 1,8 Prozent. Kursgewinner waren dagegen Deutsche Post mit 2,5 Prozent Plus. Sie wurden von Metzler auf "Buy" nach "Hold" hochgestuft. Auch die Versorger setzten ihre kräftige Erholungsrally fort, RWE stiegen um 1,3 Prozent, Eon sogar um 2,1 Prozent. Aktien des spanischen Bekleidungsriesen Inditex fielen 1,8 Prozent, lagen aber auch fast schon 5 Prozent im Minus trotz guter Erstquartalszahlen. Bryan Garnier sprach zwar von soliden Zahlen, die aber nur im Rahmen der Erwartungen lagen. Für den schwedischen Hersteller von Messtechnik Hexagon AB ging es fast 11 Prozent nach oben. Das Wall Street Journal berichtet, der Konzern stelle sich möglicherweise selbst zum Verkauf. Gerry Weber brachen nach Halbjahreszahlen um 6,5 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1277 +0,48% 1,1223 1,1211 +7,2% EUR/JPY 123,08 -0,34% 123,50 123,30 +0,1% EUR/CHF 1,0897 +0,34% 1,0860 1,0851 +1,7% EUR/GBP 0,8807 +0,32% 0,8779 1,1354 +3,3% USD/JPY 109,13 -0,82% 110,04 109,99 -6,6% GBP/USD 1,2805 +0,16% 1,2784 1,2729 +3,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zur Wochenmitte hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Die US-Notenbanksitzung warf ihre Schatten voraus und veranlasste die Anleger vielerorts zur Zurückhaltung. Wachsende Nervosität vor dem US-Zinsbeschluss drückte die Tokioter Börse zum Handelsschluss noch leicht ins Minus. Für die zinssensiblen Finanzwerte wären langsamere Zinserhöhungen ungünstig. Die Aktien des Versicherers Dai-ichi Life fielen um 1,2 Prozent. Murata Manufacturing gaben um 1,4 Prozent nach. In Schanghai verloren die Kurse im Schnitt 0,7 Prozent. Zwar war die chinesische Industrieproduktion im Mai etwas stärker als erwartet gestiegen, doch enttäuschten die Anlageinvestitionen. Dazu kamen Befürchtungen, dass China regulatorische Vorschriften für die Finanzmärkte verschärfen könnte. Sie wurden befeuert von Medienberichten, laut denen der Chairman und CEO des Versicherers Anbang Insurance, Wu Xiachui, verhaftet worden sei, daher verkauften Anleger Aktien der zahlreichen Unternehmen, an denen der Versicherer beteiligt ist. Dazu gehörten China State Construction Engineering, die um 3,7 Prozent nachgaben, und Gemdale mit minus 4,5 Prozent. Kräftig nach oben ging es unterdessen in Australien, wo der S&P/ASX-200 um 1,1 Prozent zulegte. Die Aktien der vier größten australischen Banken setzten die Erholung des Vortages fort und gewannen zwischen 0,6 und 1,8 Prozent. Unter den Einzelwerten in Tokio verloren Toshiba gegen den positiven Trend bei Technologiewerten fast 4 Prozent. Laut einem Bericht der Zeitung Asahi könnte Toshiba die Entscheidung für einen Käufer ihrer Chipsparte aufschieben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Air Berlin könnte auch bei Insolvenzantrag Bürgschaft erhalten

Auch ein möglicher Insolvenzantrag der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin stünde einer Staatsbürgschaft für das Unternehmen in Deutschland laut der Bundesregierung nicht grundsätzlich im Wege. "Rein rechtlich ist es so, dass rein die Tatsache, dass es einen Insolvenzantrag gibt, nicht den Bürgschaftsantrag ausschließt", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums bei einer Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage.

Für Air Berlin ist eine Insolvenz "kein Thema"

Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin widerspricht Gerüchten über eine drohende Pleite. "Eine Insolvenz ist kein Thema für uns", sagte Air-Berlin-Sprecherin Theresa Krohn der Nachrichtenagentur AFP. Das Unternehmen verfügt demnach über ausreichend liquide Mittel.

Asklepios-Gründer strebt Aufsichtsratssitz bei Rhön-Klinikum an

Der Gründer der privaten Asklepios Kliniken, Bernard große Broermann, strebt einen Sitz im Aufsichtsrat des Konkurrenten Rhön an. Seine derzeit gut 25-prozentige Beteiligung wolle er in den nächsten zwölf Monaten gegebenenfalls weiter aufstocken, teilte der Unternehmer der im SDAX notierten Rhön-Klinikum AG mit. Die Beteiligung werde als langfristiges strategisches Investment betrachtet.

Annahmequote für Biotest-Übernahme ausreichend hoch

Das Übernahmeangebot der chinesischen Creat Group für das Pharmaunternehmen Biotest ist erfolgreich. Für 77,05 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals sei das Angebot angenommen worden, heißt es gut einen Tag vor Ablauf der Andienungsfrist in einer Zwischenmitteilung des Creat-Übernahmevehikels Tiancheng. Damit ist eine entscheidende Bedingung für das Zustandekommen des Übernahmeangebots erfüllt.

Senvion erhält Auftrag für ersten Offshore-Windpark im Mittelmeer

Der Windanlagenbauer Senvion wird die Ausrüstung für den Windpark Taranto liefern. Taranto wird mit einer Gesamtnennleistung von 30 Megawatt das erste Offshore-Projekt im Mittelmeer sein und aus zehn 3.0M122-Turbinen von Senvion bestehen, wie das Unternehmen mitteilte. Lieferung und Installation sei für Sommer 2018 geplant, die Inbetriebnahme für Herbst 2018.

US-Firmen verkaufen vermehrt Anleihen im Ausland

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 12:22 ET (16:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.