Die Regelung zur "Moralisierung der Politik" zeigt: Mit der Moral in der Politik war es bislang nicht weit her, wenn man sie ausdrücklich in einem Saubermann-Gesetz verankern muss. Das soll sich nun ändern.

Nach den Finanzaffären des Republikaners François Fillon um Scheinarbeit seiner Frau Penelope soll Abgeordneten die Beschäftigung von Familienmitgliedern untersagt werden. Mit dem Gesetz zur "Moralisierung der Politik", sollen genau solche Interessenkonflikte im öffentlichen Leben eingedämmt werden. Nebenjobs als Berater für Politiker sollen untersagt werden. Außerdem sollen Politiker mehr Auskunft über ihre Verbindungen zu Institutionen, Vereinen oder Firmen geben müssen. Das Gesetz dürfte ohne Schwierigkeiten vom neuen Parlament verabschiedet werden, denn es kam überall gut an. Widerstand ist deshalb auch von der Opposition nicht zu erwarten.

Bisher war es in Frankreich gang und gäbe, dass die politische Klasse vorhandene Privilegien ausnutzt, und man ging allgemein sehr großzügig mit öffentlichen Geldern um. Die Franzosen halten ihre Volksvertreter - egal welcher Partei - deshalb schon lange für korrupt. Inzwischen geraten immer mehr Politiker unter Druck. Darunter ausgerechnet Justizminister François Bayrou von der Zentrumspartei Modem, der das Gesetz als Bedingung für eine Allianz mit Macron gemacht hatte.

Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt gegen seine Partei. Sie wird verdächtigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...