München (ots) - Die geplanten Themen:



Transatlantischer Klimawechsel:



70 Jahre Deutsch-Amerikanische Freundschaft und kein Ende?



Mikrokosmos Banlieue:



Die Lebenswelt französischer Jugendliche in den Vorstädten



Der Syrienkrieg als Kammerspiel:



Philippe Van Leeuws Spielfilm "Innenleben"



Abstraktionen der Wirklichkeit:



Roger Ballens surreale Bilderwelten in Arles



Brückenbauen mit Musik:



Die Pianistin Danae Dörken



