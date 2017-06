London (ots/PRNewswire) -



Die Spieleindustrie wächst und der Bedarf an einer Bezahlmöglichkeit, die mit der jeweiligen Spieleschnittstelle harmoniert, steigt rasch. Conotoxia Pay erfüllt diesen Bedarf mithilfe eines bereits bestehenden Tools.



Conotoxia Pay wird die Bezahlweise und das Spielverhalten der Gamer revolutionieren. Die bequem anzuwendende Lösung, welche die Reichweite der Entwickler in Bezug auf die Gamer weltweit verbessern wird, befindet sich derzeitig im Entwicklungsstadium. Im aktuellen Stadium ermöglicht das Unternehmen die einzigartige Gelegenheit, Feedback von Spieleentwicklern und Softwareprogrammierern entgegenzunehmen und auszuwerten.



Conotoxia Pay bietet seinen Dienst in den 24 gängigsten Währungen der Welt an. In naher Zukunft wird diese Anzahl exponentiell auf über 140 Währungen ansteigen.



Der Nutzen, den Conotoxia Pay der Branche bringen wird, wird sich für alle Beteiligten lohnen - für die Gamer, die Multiplayer-Plattformen, für die Game Stores im Internet und die Spieleentwickler. Diese Bezahllösung ermöglicht größere Einsparungen für jeden und überall. "Erstklassige, innovative und sichere Technologie ist ein essenzieller Bestandteil unserer Geschäftsstrategie. In Verbindung mit unserem Engagement anderen Unternehmen zu mehr Wachstum zu verhelfen, ist unsere Bekenntnis zu Spitzenleistung im Bereich Kundenbetreuung unser wichtigstes Anliegen", so Kamil Sahaj, CMO Cinkciarz.



Conotoxia präsentiert Conotoxia Pay führenden Unternehmen der Gaming-Industrie zur E3 2017, die vom 13.-15. Juni im Los Angeles Convention Center im sonnigen L.A. stattfinden wird. E3 ist das erste alljährlich stattfindende Event für Video-, Computer- und Handyspiele sowie für zugehörige Produkte und Dienste. Der Kongress wird wegweisende und innovative Unternehmen anziehen und neue Technologien und Dienste offenbaren. Vertreter der Cinkciarz (https://cinkciarz.pl/eng) Group werden auf dem Kongress stets verfügbar sein, Präsentationen durchführen, Fragen beantworten und mit Machern der Gaming-Industrie sprechen sowie die Fähigkeiten von Conotoxia Pay unter Beweis stellen.



