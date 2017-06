San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire) -



Lima Corporate, ein multinationales Unternehmen im Bereich Medizingeräte mit Niederlassung in Villanova in San Daniele del Friuli, hat für heute eine besondere Version seines jährlichen Treffens der erweiterten Managementteams organisiert. Das erweiterte Managementteam umfasst alle direkten Untergebenen des Managements auf internationaler Ebene. Dies ist die Gelegenheit, das Team in Bezug auf alle wichtigen Themen im Rahmen der Unternehmensstrategie auf einen Nenner zu bringen und Ideen zu solchen Themen auszutauschen. Am Meeting nehmen ca. 80 Personen aus nahezu 20 Ländern teil.



Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf "Wertschöpfung", und es geht darum, wie jeder der Teilnehmer zusammen mit seinem Team in der täglichen Arbeit seinen Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele leisten kann. Zwei besondere Gäste wurden eingeladen, um die Bedeutung der Wertschöpfung zu betonen. Sie stehen für hervorragende Leistungen im Bereich Orthopädie: Louis Shapiro, Präsident und CEO des Hospital for Special Surgery (HSS) und Elena Bottinelli, CEO des Galeazzi-Instituts für Orthopädie. Sie werden hilfreiche Einsichten in die Bedeutung des Begriffs "Wertschöpfung" in ihren Organisationen vermitteln. Dies ist ein besonderes Ereignis, in dem alle Funktionsbereiche des Unternehmens (nicht nur Vertrieb und Marketing, wie sonst üblich) sich mit der obersten Führungsebene von Krankenhäusern austauschen können.



"Lima investiert schon seit Langem in die Innovation von Systemen, Prozessen und Produkten in der Orthopädie. Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, die verschiedenen Gesundheitsversorgungsmodelle und -märkte zu vergleichen und die Elemente der Diversität zu bestimmen, zu denen Lima und alle unsere Mitarbeiter Beiträge leisten können, um für alle Beteiligten Werte zu schaffen", sagt Luigi Ferrari, CEO von Lima Corporate.



