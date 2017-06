Berlin (ots) - Ein US-Präsident auf Abwegen, eine angeschlagene britische Premierministerin, ein französischer Hoffnungsträger noch ohne internationale Erfahrung und Hausmacht, osteuropäische Abtrünnige in der EU - fast scheint es, als sei Angela Merkel die einzig verbliebene Führungsfigur in der westlichen Welt. Wie sehen das die Deutschen? Und könnte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz den Job besser machen?



In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage halten 60 Prozent der Deutschen Angela Merkel für die bedeutendste Führungspersönlichkeit der westlichen Welt. Nur 35 Prozent sehen das anders.



Ein Drittel der Befragten findet, Deutschland solle sich in der Weltpolitik stärker einbringen als bisher. 36 Prozent der Deutschen meinen, die weltpolitische Rolle Deutschlands sei in Ordnung, wie sie ist. 24 Prozent der Befragten wünschen sich weniger politisches Engagement Deutschlands in der Welt.



54 Prozent der Deutschen finden das internationale Krisenmanagement Angela Merkels gut, 34 Prozent sind damit nicht einverstanden. Allerdings trauen auch nur 12 Prozent Martin Schulz eine bessere Krisendiplomatie zu. 32 Prozent der Befragten meinen, Schulz würde den Job eher schlechter machen als Angela Merkel. 34 Prozent der Deutschen trauen dem EU-erfahrenen SPD-Kandidaten ein ähnlich gutes internationales Krisenmanagement zu.



Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24 / Emnid.



Feldzeit: 13.06.2017 Befragte: ca. 1.000



OTS: N24 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13399 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13399.rss2



Pressekontakt: N24 Programmkommunikation E-Mail: presseteam@n24.de Instagram & Twitter: @N24