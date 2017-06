Baden - Der Energiekonzern Axpo hat im der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs (per Ende März) mehr Gewinn erzielt. Die Einsparungen übertreffen die Erwartungen, wie Axpo am Mittwoch mitteilte. Ob es wieder zu einem Jahresverlust kommt, hängt von möglichen Wertberichtigungen ab.

Der Ausbau der geförderten erneuerbaren Energien und des europäischen Kundengeschäfts zahle sich aus, schrieb Axpo in einer Mitteilung. Im laufenden Geschäftsjahr dürften die Erneuerbaren, inklusive Wasserkraft, erstmals mehr zum Ergebnis beitragen als die thermischen Energiequellen. Der Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahressemester um 21 Prozent auf 424 Mio CHF. Der Betriebsgewinn (EBIT) erhöhte sich von 372 Mio CHF auf 405 Mio CHF.

Positiv zum Resultat beigetragen habe die nachträglich zugesprochene zusätzliche Entschädigung von Swissgrid für die Übernahme des Höchstspannungsnetzes in der Höhe von 163 Mio CHF. Den tieferen Strompreisen auf dem Heimmarkt standen zudem signifikant höhere Strompreise in Italien gegenüber, wie es weiter heisst. Ausserdem erzielte Axpo ein besseres Finanzergebnis. Bei den Kostensenkungen sei Axpo so gut vorangekommen, dass das Sparziel von 200 Mio CHF im laufenden Geschäftsjahr "leicht übertroffen" werde.

AKW belasten Ergebnis

