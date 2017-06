Straubing (ots) - Heute weiß jeder, was vegan und vegetarisch ist, und wohl niemand nimmt ernsthaft an, dass in vegetarischem oder veganem Käse etwas zu finden ist, das aus dem Kuheuter stammt. Wobei es schon rätselhaft ist, warum viele, die sich ohne Fleisch oder tierische Produkte ernähren, so großen Wert auf Lebensmittel legen, die wie Fleisch, Wurst, Käse oder Butter aussehen und schmecken. Wichtig ist: Die Verbraucher müssen sich auf das Versprechen "vegetarisch" oder "vegan" verlassen können. Dann brauchen sie eigentlich keinen zusätzlichen Schutz vor Verwechslung.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de