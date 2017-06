Von Nick Timiraos

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik weiter gestrafft. Wie von Ökonomen und Börsianer allgemein erwartet, erhöhte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent. Die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen erklärten in ihrem Begleittext, dass sie den Kurs schrittweiser Zinserhöhungen fortsetzen wollen, falls sich die Wirtschaft den Projektionen gemäß entwickelt. Zugleich will die Fed in diesem Jahr mit dem Abbau der Bilanz beginnen.

Der Zinsbeschluss fiel mit einer Gegenstimme: Der Präsident der Minneapolis-Fed, Neel Kashkari, plädierte für stabile Zinsen. Es ist die vierte Zinserhöhung seit der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise und der zweite Zinsschritt in diesem Jahr. Zuletzt hatte die Fed am 15. März den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. In der zweiten Jahreshälfte könnte das Zinsniveau weiter nach oben gehen.

Der projizierte Zinspfad für 2017 blieb bestehen, es ist also davon auszugehen, dass die Währungshüter in diesem Jahr einen weiteren Zinsschritte folgen lassen. Auch für 2018 blieb der Zinspfad unverändert, während für 2019 ein etwas flacherer Pfad in Aussicht gestellt wurde.

Auf dem Weg zu einer Normalisierung der Geldpolitik will die Notenbank auch den Abbau ihrer im Zuge der Finanzkrise stark angeschwollenen Bilanzsumme anpacken. Wegen der massiven Wertpapierkäufe liegt die Summe inzwischen bei 4,5 Billionen Dollar. Vor Ausbruch der großen Krise waren es nur rund 800 Milliarden Dollar gewesen.

Die Fed erklärte, sie gehe davon aus, dass die Normalisierung der Bilanz in diesem Jahr beginnen werde, vorausgesetzt, die Wirtschaft entwickelt sich wie angenommen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Mitarbeit: Andreas Plecko

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 14:17 ET (18:17 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.