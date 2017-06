NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed deutlich unter Druck geraten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel 1,1217 Dollar.

Zuvor war der Eurokurs mit 1,1295 Dollar zeitweise auf den höchsten Wert seit den kräftigen Kursverlusten im Anschluss an die US-Präsidentschaftswahlen geklettert. Auslöser waren laut Händlern schlechte Konjunkturzahlen aus den Vereinigten Staaten gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs noch auf 1,1203 (Dienstag: 1,1217) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8926 (0,8915) Euro.

Die Fed-Funds-Rate wurde um 0,25 Prozentpunkte erhöht und liegt künftig in einer Spanne zwischen 1,00 und 1,25 Prozent. Klare Hinweise auf den Zeitpunkt einer nächsten Anhebung gaben die Währungshüter nicht. Ihre Zinsprognosen änderten sie kaum. Dafür gab es Hinweise auf den baldigen Beginn einer Reduzierung der billionenschweren Notenbankbilanz./ag/he

