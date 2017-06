Morgan Stanley senkt LEG Immobilien auf 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat LEG Immobilien aus Bewertungsgründen von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 102 auf 84 Euro gesenkt. Der hohe Bewertungsaufschlag im Vergleich zu den Aktien der Konkurrenz sei nicht gerechtfertigt, schrieb Analystin Bianca Riemer in einer Studie vom Mittwoch. Das Immobilienportfolio liege im Vergleich etwa mit Deutsche Wohnen und Vonovia im Durchschnitt in weniger attraktiven Gegenden.

DZ Bank hebt Bilfinger auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 41 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Bilfinger nach den jüngsten Kursverlusten von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 41 Euro angehoben. Angesichts des deutlichen Kurspotenzial sei ein Kaufvotum angemessen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Mittwoch. Der Industriedienstleister befinde sich mit seiner Restrukturierung auf dem richtigen Weg. Diese sei allerdings noch in einem sehr frühen Stadium und das Unternehmen habe noch einen weiten Weg zu bewältigen.

Jefferies startet Hapag-Lloyd mit 'Buy' - Ziel 35 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Hapag-Lloyd mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Reederei wäre der größte Profiteur einer Erholung der Frachtraten, schrieb Analyst David Kerstens in einer Studie vom Mittwoch. Die Lage in der Branche habe sich zudem schon verbessert.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für United Internet auf 60 Euro - Buy

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für United Internet nach der Zustimmung der Wettbewerbshüter zur geplanten Fusion mit Drillisch von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Transaktion steigere den Wert des Internet- und Mobilfunkkonzerns, schrieb Analyst Robin Brass in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte hob unter anderem das Sparpotenzial hervor.

Deutsche Bank hebt Ziel für Hornbach Holding auf 85 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Eckdaten zum ersten Geschäftsquartal von 77 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dachgesellschaft des Baumarktbetreibers Hornbach Baumarkt sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analystin Katja Filzek in einer Studie vom Mittwoch. Der dennoch nur bestätigte Jahresausblick sei den in den kommenden Quartalen erwarteten, höheren Kosten für Investitionen im Online-Bereich sowie für Personal geschuldet. Der aktuelle Aktienkurs biete eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.

Exane BNP hebt ArcelorMittal auf 'Outperform' - Ziel 24 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und ein Kursziel von 24 Euro genannt. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichen Studie des Analysten Luc Pez hervor.

Citigroup hebt ASML auf 'Buy' und Ziel auf 135 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat ASML nach einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 129 auf 135 Euro angehoben. Die Aktien seien nach der im Vergleich zu Halbleiterwerten sowie zu europäischen Techwerten unterdurchschnittlichen Kursentwicklung wieder attraktiv, schrieb Analyst Amit Harchandani in einer Studie vom Mittwoch. Die langfristigen Geschäftstreiber für den Chipindustrie-Ausrüster blickt der Experte weiterhin zuversichtlich. Er hält die Gewinnerwartungen des Marktes für 2018 und 2019 für zu niedrig.

S&P Global senkt Inditex auf 'Hold' - Ziel hoch auf 36 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Inditex aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Caren Ngo Siew Teng hob das Kursziel in der Studie vom Mittwoch aber nach den Zahlen für das ersten Geschäftsquartal des Modekonzerns von 35 auf 36 Euro an. Die Aktien erschienen mittlerweile fair bewertet, schrieb die Expertin. Das Unternehmen habe im abgelaufenen Geschäftsquartal von einer guten Umsatzdynamik sowie einer ordentlichen Kostenkontrolle profitiert.

S&P Global hebt BHP Billiton auf 'Buy' - Ziel 1300 Pence

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat BHP Billiton nach einer zuletzt schwachen Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 1300 Pence belassen. Die Aktien des Bergbaukonzerns erschienen nun wieder interessant, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Einer im Vergleich zur Vergangenheit schwachen Eigenkapitalrendite stehe eine hohe Dividendenrendite gegenüber.

