MESEBERG (dpa-AFX) - Ungeachtet der drohenden Verzögerungen bei der Regierungsbildung in Großbritannien geht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davon aus dass die Brexit-Verhandlungen zum vereinbarten Zeitpunkt beginnen. Merkel verwies am Mittwoch im brandenburgischen Meseberg am Rande eines Treffens mit den Sozialpartnern auf Äußerungen von Regierungschefin Theresa May am Vortag in Paris, sie werde den Zeitplan einhalten. Die Gespräche sollen am 19. Juni beginnen.

Merkel bekräftigte ihrerseits, die EU sei auf die Verhandlungen vorbereitet. Man wolle freundschaftlich im Ton bleiben, aber das eigene Interesse im Auge behalten und den Zusammenhalt der anderen 27 Mitglieder stärken.

Darüber hinaus wolle sie sich nicht an Spekulationen beteiligen, ob Großbritannien nun tatsächlich austreten werde oder nicht, sagte Merkel. Die Bürger in Großbritannien hätten entschieden. "Ich gehe davon aus, dass wir die Verhandlungen zu führen haben."

Außenminister und Vize-Kanzler Sigmar Gabriel (SPD) betonte mit Blick auf diese Spekulationen: "Die Tür in Europa ist immer offen." Letztlich sei dies aber eine Entscheidung des britischen Parlaments und der Bürger, "ob sie diese Tür wieder ganz weit aufmachen wollen". Alle hätten ein Interessen daran, dass sich die Briten "so nahe wie möglich" an der Europäischen Union hielten. Großbritannien sei ein wichtiges Land, und in der Außen- und Sicherheitspolitik unverzichtbar für Europa./rm/DP/he

AXC0253 2017-06-14/22:01