JCR ermittelt Fachzeitschriften mit dem höchsten Einfluss auf

Forschungen zum Klimawandel



Philadelphia (ots/PRNewswire) - Clarivate Analytics

veröffentlichte heute die Journal Citation Reports

(http://clarivate.com/journal-citation-reports/) (JCR) 2017, eine

jährliche Fortschreibung der weltweit einflussreichsten und

umfangreichsten Informationsressource über vielzitierte, von

Fachkollegen begutachtete Publikationen und die Quelle der Bewertung

Journal Impact Factor (JIF).



Seit 1973 bieten die JCR eine Bewertung der Stellung einer

Fachzeitschrift in der wissenschaftlichen Literatur auf der Basis

einer objektiven Evaluierung statistischer Informationen, die nur ein

verlagsunabhängiges Unternehmen wie Clarivate Analytics bereitstellen

kann. Die Analyse umfasst Zitationsdaten, Wirkungs- und

Einflusskennzahlen sowie Millionen von zitierten und zitierenden

Journal-Datenpunkten aus dem Web of Science (http://clarivate.com/sci

entific-and-academic-research/research-discovery/web-of-science/),

dem führenden Zitationsindex in den Bereichen Naturwissenschaft,

Sozialwissenschaft und Geisteswissenschaft.



"Weil wir die Bedeutung verstehen, die die akademische Welt den

Journal Citation Reports zumisst, widmen wir uns weiterhin der

Aufgabe, deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu bewahren", sagte

Emmanuel Thiveaud, Vice President und Leiter der Forschungsanalytik

bei Clarivate Analytics. "Clarivate nutzt ein konsistentes,

unparteiisches Verfahren, um die weltweit führenden Fachzeitschriften

auszuwählen und in die JCR aufzunehmen."



Die JCR bieten ein Spektrum von Kennzahlen, um die Aktivitäten von

Fachzeitschriften zu analysieren - von freiem Zugang bis zu einer

Einstufung der Top-Fachzeitschriften nach Disziplinen. Dadurch haben

Verleger, Redakteure und Wissenschaftler die Möglichkeit, die Wirkung

ihrer Aktivitäten besser zu verstehen und zu ermessen, zum Beispiel

bei Forschungskomplexen wie globale Gesundheit und Klimawandel.



Betrachtet man den Klimawandel, dann kann man feststellen, dass

trotz tausender wissenschaftlicher Artikel, die zum Klimawandel

veröffentlicht wurden, die Kontroverse immer noch andauert. Um

Klarheit darüber zu schaffen, was die Forschungsdaten offenbaren,

ermitteln die JCR die Top-Fünf Forschungsbereiche zum Klimawandel, d.

h. Umweltwissenschaften, Meteorologie und Atmosphärenwissenschaften,

Geowissenschaften-Multidisziplinär, Ökologie und

Geografie-Physikalisch.



Ferner sind die Top-10 Fachzeitschriften, basierend auf dem

Durchschnittlichen Journal Impact Factor Perzentil in den JCR, in den

genannten fünf Bereichen die folgenden:



Fachzeitschrift Herausgeber Bereich

Durchschn.



JIF



Perzentil*

1. Nature Nature Geowissenschaften-Multidisziplinär

99,734

Geoscience Publishing

Group

2. Nature Climate Nature Umweltwissenschaften; Meteorologie

99,427

Change Publishing & Atmosphärenwissenschaften

Group

3. Energy & Royal Society Umweltwissenschaften

99,340

Environmental of Chemistry

Science

4. Trends in Elsevier Ökologie

99,042

Ecology &

Evolution

5. Land Wiley Umweltwissenschaften

98,719

Degradation &

Development

6. Earth-Science Elsevier Geowissenschaften-Multidisziplinär

98,670

Reviews

7. Environmental US Department Umweltwissenschaften

98,284

Health of Health

Perspectives Education &

Welfare Public

Health Service

8. Bulletin of American Meteorologie &

98,235

the American Meteorological Atmosphärenwissenschaften

Meteorological Society

Society

9. Gondwana Elsevier Geowissenschaften,

98,138

Research Multidisziplinär

10. ISPRS Journal Elsevier Geografie, Physikalisch

98,102

of Photogrammetry

and Remote

Sensing

*Das

durchschnittliche

JIF Perzentil

ermöglicht den

Vergleich von

Fachzeitschriften

über verschiedene

Kategorien, indem

eine normierte

Punktzahl auf der

Grundlage des

Rangs der

Fachzeitschrift

bereitgestellt

wird.



Die JCR-Ausgabe 2017, die Zitationsdaten aus dem Jahr 2016 für

Literatur in den Natur- und Sozialwissenschaften repräsentiert,

umfasst 11.459 Fachzeitschrifteneinträge in 236 Disziplinen, die in

81 Ländern vertreten sind. Insgesamt erhielten 132 Fachzeitschriften

erstmals einen JIF-Wert in diesem Report; 66 % der Fachzeitschriften

konnten im Jahresvergleich einen Anstieg ihres JIF verzeichnen und 33

% zeigten einen Rückgang. Diese Fachzeitschriften mit starkem

Einfluss sind das Herzstück des Web of Science, des umfassendsten

Netzwerks mit Zitationen aus über 33.000 Fachzeitschriften.



Der Journal Impact Factor stellt das Verhältnis der Zitationen des

letzten Jahres zu den Artikeln dar, die diese Fachzeitschrift in den

beiden Vorjahren veröffentlicht hat. Um sicherzustellen, dass der JIF

für die Wissenschaftsgemeinde transparent ist, werden im Web of

Science im Laufe dieses Jahres direkte Links zu den Quelldokumenten,

aus denen sich der JIF-Nenner zusammensetzt, bereitgestellt. Außerdem

werden die direkten Links bei der JCR-Ausgabe im nächsten Jahr auch

den JIF-Zähler umfassen.



Clarivate Analytics beschleunigt weiter seine Investitionen in

Innovationen, die durch die Übernahme von Publons Anfang dieses

Monats noch unterstützt werden. Deshalb finden sich in dieser Ausgabe

der JCR ebenfalls neue Verbesserungen wie die Percent Citable Items

und neue Filter, die die Analyse der JCR vereinfachen. Percent

Citable Items zeigen den Prozentsatz der Inhalte einer

Fachzeitschrift, die für die JIF-Kalkulation als "zitierfähig"

betrachtet werden.



JCR steht auf InCites (http://clarivate.com/scientific-and-academi

c-research/research-evalution/incites/) zur Verfügung, einer

integrierten webbasierten Plattform, die durch Daten aus dem Web of

Science gespeist wird. Die Plattform dient zur Bemessung von

Forschungsleistungen und -wirkung, zur Beobachtung von Trends und zum

Benchmarking von Artikeln, Fachzeitschriften, Institutionen und

Forschern.



Darüber hinaus werden die Metriken der JCR Journal Impact Factor

Quartile im Laufe dieser Woche in den InCites (http://clarivate.com/s

cientific-and-academic-research/research-evalution/incites/)

Benchmarking & Analytics ergänzt. Institutionen, die die Wirkung

ihrer Forschungen bewerten möchten, können die

Fachzeitschriften-Quartile nutzen, um mehr über den in führenden

Fachzeitschriften publizierten Anteil der Ergebnisse ihrer Fakultät

zu erfahren, und sie können Veränderungen über längere Zeiträume

verfolgen.



Erfahren Sie mehr über die Journal Citation Reports

(http://clarivate.com/?product=journal-citation-reports), korrekte

Zuordnung und Datennutzung (http://clarivate.com/blog/a-quick-refresh

er-on-journal-citation-reports-use-cases-branding-and-terms-of-use?ca

tegory=science-research-connect) und über die Einreichung von

Fachzeitschriften (http://wokinfo.com/publisher_relations/journals/).



Clarivate Analytics



Clarivate Analytics beschleunigt über die Bereitstellung

zuverlässiger Einblicke und Analysen das Innovationstempo für Kunden

in aller Welt und ermöglicht es ihnen, neue Ideen schneller zu

entwickeln, zu schützen und zu vermarkten. Als ehemaliger

Geschäftsbereich Intellectual Property and Science von Thomson

Reuters besitzen und betreiben wir eine Reihe von führenden, auf

Abonnements aufbauenden Geschäftsbetrieben, die ihren Schwerpunkt auf

wissenschaftliche und universitäre Forschung, Patentanalyse und

Standards bei gesetzlichen Vorgaben, Informationen über Pharma und

Biotech, Markenschutz, Domain-Markenschutz und das Managen von

geistigem Eigentum gelegt haben. Clarivate Analytics ist

mittlerweile ein eigenständiges Unternehmen mit mehr als 4.000, in

über 100 Ländern auf der ganzen Welt tätigen Mitarbeitern. Das

Unternehmen besitzt bekannte Marken, zu denen unter anderem Web of

Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor®

und Techstreet zählen. Weitere Informationen finden Sie unter

clarivate.com (http://www.clarivate.com/).



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/523019/Clarivate_Analytics_

JCR_Infographic.jpg



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/455613/clarivate_logo_for_p

ress_release_Logo.jpg



Originaltext: Clarivate Analytics

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100060848

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100060848.rss2



Pressekontakt:

Medienkontakt

Heidi Siegel

Director

External Relations

+1 215 823 5646 (Büro)

+1 215 356 4504 (mobil)

heidi.siegel@clarivate.com



Jennifer Figueroa

Media Relations

+1 203 824 6261 (mobil)

jennifer.figueroa@clarivate.com