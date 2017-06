Annähernd 800.000 Ärzte aus allen sieben Kontinenten können per Crowdsourcing medizinische Informationen beschaffen und Medikamente bewerten

SERMO - das größte globale soziale Netzwerk für Ärzte, welches das medizinische Crowdsourcing revolutioniert ist heute durch die Erweiterung auf 150 Länder seinem Ziel nähergekommen, Ärzte auf der ganzen Welt zu verbinden. In den letzten Jahren hat SERMO die Art und Weise, wie Ärzte ihr Fachwissen austauschen, verschreibungspflichtige Medikamente beurteilen, mit Kollegen kommunizieren und schwierige Patientenfälle lösen, erheblich verändert. Die heutige Erweiterung wird diese bedeutenden Informationen für Ärzte auf allen sieben Kontinenten zugänglich machen.

Die Anzahl der Mitglieder von SERMO ist von 130.000 im Jahr 2012, als SERMO mit WorldOne fusioniert ist, auf insgesamt 650.000 Mitglieder vor der heutigen Erweiterung angestiegen - das Netzwerk umfasst nun annähernd 800.000 Ärzte.

"Ärzte sind beschäftigter denn je, SERMO macht die Vernetzung mit Kollegen aus aller Welt für uns jedoch schneller und leichter", sagte Dr. Massimo Lanzaro, ein Psychiater aus Italien. "Wir können Erfahrungen zu Behandlungsoptionen vergleichen, erörtern, was für uns wirklich wichtig ist, Hilfe zu komplexen Fällen bekommen in dem Bewusstsein, dass wir ausschließlich mit anderen Experten reden, die unsere Situation verstehen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den neuesten Mitgliedern des Netzwerks zu lernen."

Der Zugang über alle Kontinente hinweg entspricht der Mission von SERMO, Ärzte aus der ganzen Welt zu vereinigen und Möglichkeiten zu bieten, an Gesprächen teilzunehmen, angefangen bei alltäglichen Praxis- und Behandlungsentscheidungen bis zur Beurteilung und Anforderung von Informationen zu verschreibungspflichtigen Medikamenten über das kürzlich von SERMO eingeführte Angebot Drug Ratings. Drug Ratings ist das erste globale Peer-to-Peer-Begutachtungssystem für verschreibungspflichtige Medikamente, das sich ausschließlich auf die Beiträge überprüfter und zugelassener Ärzte stützt. Es steht allen auf der SERMO-Plattform registrierten Ärzten zur Verfügung. Mit mehr als 300.000 Arzneimittelbewertungen, die seit der Beta-Einführung im vergangenen Jahr gesammelt wurden, können Ärzte mithilfe von Ratings Erfahrungen zur Behandlung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln mit ihren Kollegen austauschen, sodass die Art und Weise, wie Ärzte in der ganzen Welt Verschreibungsentscheidungen in ihrer täglichen Praxis treffen, vollständig verändert wird.

"Ein freier Informationsaustausch ist für die Entwicklung im Gesundheitsbereich entscheidend und SERMO wird eine wichtige Rolle bei der Gestaltung dieser Entwicklung spielen", sagte Peter Kirk, CEO von SERMO. "Wir haben uns dem Ziel verschrieben, die reale Medizin zu revolutionieren und diese Erweiterung ist ein weiterer Schritt zur Erfüllung dieser Mission. Direkt im Anschluss an die Einführung unserer innovativen Drug-Ratings-Plattform optimiert SERMO die medizinische Praxis, da Ärzte verschiedener Fachrichtungen, Sprachen und Bereiche sich miteinander vernetzen. Dieser neue, erweiterte fachliche Informationsfluss kann eine echte Wirkung erzielen; er bedeutet, dass Ärzte Zugang zu Empfehlungen von Kollegen haben, egal, an welchem Ort sie sich anmelden, um ihre Patienten in Entwicklungs- und Industrieländern zu betreuen. Ein in einer ländlichen Gemeinde Afrikas ansässiger Arzt kann nun mit einem Spezialisten an der Johns Hopkins an einem Fall zusammenarbeiten kostenlos und sehr schnell -, um bessere Ergebnisse zu erzielen."

Über SERMO und SERMO Drug Ratings

SERMO ist das führende globale soziale Netzwerk für Ärzte, in dem annähernd 800.000 umfassend überprüfte und zugelassene Ärzte aus mehr als 150 Ländern praxisrelevante medizinische Themen erörtern, gemeinsam Fälle lösen, bei Meinungsumfragen zum Gesundheitswesen mitmachen und ein Honorar für ihre Teilnahme an Befragungen erhalten.

Drug Ratings (Arzneimittelbewertungen) wurde von SERMO und SERMO-Ärzten entwickelt. Die statistischen Methoden, auf die sich die Arzneimittelbewertung stützt, wurden von Biostatistik-Beraten unter der Führung von Lee-Jen Wei von der Blue Null Consulting Group entwickelt und unabhängig verifiziert.

SERMO ist außerdem das weltweit größte auf Fachkräfte im Gesundheitswesen spezialisierte Meinungsforschungsinstitut. Das Befragungsnetzwerk von SERMO umfasst 1,8 Mio. Fachkräfte im Gesundheitswesen, darunter 40 Prozent aller Ärzte in den USA. Die Mehrheit der jährlich 700.000 von SERMO durchgeführten Umfragen richtet sich an Fachärzte über 70 Prozent der Ärzte-Mitglieder sind Fachärzte. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.SERMO.com.

