Köln (ots) - "Ich fühle mich in der Pflicht, für Ruhe zu sorgen." Nach dem Nazi-Ärger am Ballermann hat sich Sängerin Mia Julia Brückner live bei stern TV zu dem Zwischenfall während ihres Konzerts geäußert - und noch einmal ihre Haltung dazu deutlich gemacht: "Egal aus welcher Ecke Unfriede kommt - egal ob er politisch ist oder religiös oder aus einer Laune heraus - bin ich die Erste, die sagt: Stopp", erklärte sie im Gespräch mit Steffen Hallaschka. Denn: "Meine Musik steht für Toleranz, Friede und gute Laune ", so Mia Julia Brückner, die seit fünf Jahren Mallorcas bekannteste Party-Meile aufmischt.



Ihr Protest gegen eine Gruppe Neonazis, die am vergangenen Freitag ihren Auftritt im Party-Lokal "Bierkönig" störten, machte in den letzten Tagen Schlagzeilen. "Ich bin von dieser gesamten Situation überrollt worden", schreibt sie in einem Posting bei Facebook.



Für ihren Besuch bei stern TV am Mittwochabend hatte die 30-Jährige die für diesen Abend geplanten Auftritte abgesagt. Aber, so die Sängerin im stern TV-Studiogespräch: "Es war mir wichtig, dass ich darüber noch mal öffentlich reden kann, um jetzt einen Schlussstrich zu ziehen." Und, so ihr Versprechen an die Fans: "Ab morgen ist Mia Julia wieder für Party da."



OTS: STERN TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6514 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6514.rss2



Pressekontakt: Heike Foerster foerster@sterntv.de 0221/951599-0