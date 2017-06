Groupe ADP startet globalen Wettbewerb "Play Your Airport" (Spielen Sie Ihren Airport). Diese offene Innovationsinitiative ermöglicht es Studenten, Unternehmen, Reisenden und den Mitarbeitern der Gruppe, das Airport-Erlebnis mit einem gemeinsamen Ziel neu zu entwerfen: die Gestaltung des Airports der Zukunft.

"Die Teilnahme verschiedener Gruppen macht diese beeindruckende Initiative zur Ersten ihrer Art in der Flughafenbranche. Der Wettbewerb ist hervorragend dafür geeignet, in der ganzen Welt neue Projekte mit hohem Potenzial aufzuspüren Projekte, die das jetzt vorherrschende Airport-Modell revolutionieren. Im Rahmen dieser Aktion sollen externe und interne Talente entdeckt werden und Mitarbeiter, die siegreiche Beiträge einreichen, haben Anspruch auf Betreuung als Intrapreneur", so Edward Arkwright, Stellvertretender CEO der Groupe ADP

"Play Your Airport" wurde zusammen mit Agorizet, einem Spezialisten für offene Innovationswettbewerbe, entwickelt. Die Aktion ist ein konkretes Beispiel für das Engagement der Groupe ADP für Innovation und kollektive Intelligenz. Mit dem Innovation Hub-Programm hat sich die neue Richtung, die die Groupe ADP im Rahmen ihres strategischen Plans "Connect 2020" einschlägt, herauskristallisiert. Dieses Programm verkörpert das Engagement der Groupe ADP für Offenheit, Transformation und Wettbewerb, das auf drei sich ergänzenden Säulen steht: OPEN, CONNECT und INVEST.

"Wir warten gespannt auf die Beiträge zu diesem Wettbewerb. Sie werden nicht nur unsere Studien zur Entwicklung der Pariser Flughäfen, insbesondere in Hinblick auf Terminal 4 des Paris-Charles de Gaulle Airports, unterstützen, sondern auch die aktiven Projekte in unserem gesamten weltweiten Netz von Flughäfen", so Edward Arkwright.

Jede Teilnehmergruppe wird sich an den Themen orientieren, die Groupe ADP herausgearbeitet hat: die Stadt im Airport, das Fluggast-Erlebnis, intelligente Terminale und Airport mit "Null-Umweltbelastung".

Die Bedingungen für die Teilnahme am Wettbewerb finden Sie auf der folgenden Website: www.play-your-airport.com. Die Beiträge werden ein strenges, mehrstufiges Auswahlverfahren durchlaufen. Die Jurymitglieder setzen sich aus internen Experten und qualifizierten externen Persönlichkeiten zusammen. Die Bekanntgabe der Preisträger erfolgt im Januar 2018.

Die Preise sind individuell auf die einzelnen Gruppen zugeschnitten: Die Gewinner des Studententeams und der Reisenden erhalten jeweils ein Flugticket für eine Weltreise. Unternehmen erhalten bis zu 40.000 Euro an Finanzierungsmitteln sowie Unterstützung für ein Projekt in der Experimentierphase. Mitarbeiter erhalten eine Studienreise zur Innovationshauptstadt der Welt Silicon Valley.

Näheres zu den Säulen des Innovation Hub-Programms

OPEN: konzentriert sich auf die Verbreitung einer Kultur der Innovation und Einrichtung eines Ökosystems von Partnern (Inkubatoren, Wissenschaftler, Wettbewerbs-Hubs, Think Tanks usw.)

CONNECT: widmet sich der Beschaffung, Ausbildung und experimentellen Arbeit mit innovativen Start-ups und KMU

INVEST: dient dem Erwerb von Minderheitsanteilen an Unternehmen, um damit strategische Partnerschaften mithilfe von ADP INVEST, dem internen Fonds mit Mitteln in Höhe von 16 Mio. Euro, einzurichten. ADP Invest stellte Finanzierungsmittel für Pacifa Decisions, Egidium Technologies und vor kurzem Safety Line, ein französisches Unternehmen, das Daten für den Luft- und Raumfahrtsektor analysiert, bereit. Groupe ADP fungiert außerdem als Zeichner für drei ergänzende externe Fonds: X-Ange Capital 2 (SIPAREX), Cathay Innovation und Ellaia Delta.

