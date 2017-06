Janet Yellen lässt sich von Kritik an ihren Zinserhöhungen nicht beeindrucken: Die US-Notenbank erhöht abermals die Zinsen. Zur Entscheidung serviert die Fed-Chefin weitere Aussagen, die Ökonomen beschäftigen.

Zwei entscheidende Sätze fielen in der Pressekonferenz der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch auf. Einmal betonte Fed-Chefin Janet Yellen: "Wir beobachten die Entwicklung der Inflation sehr, sehr genau."

Das war die einzige Andeutung, dass es möglicherweise doch noch eine Abweichung von dem mehr oder minder vorgezeichneten Pfad geben könnte, nach dem die Fed die Zinsen in diesem Jahr noch ein drittes Mal erhöhen und zudem die Schrumpfung derer Bilanzsumme einleiten will. Denn die Inflation ist, ähnlich wie in Europa, der schwache Punkt in den USA.

Sie kommt nicht richtig in Gang oder fällt sogar tendenziell wieder. Greg Peters, Fondsmanager bei PGIM, der Anlagegesellschaft des US-Versicherers Prudential, sagt sogar: "Der Höhepunkt der Inflation war im Februar."

Der andere entscheidende Satz war die Bemerkung, wenn die wirtschaftliche Entwicklung es zulasse, könne die Fed schon "ziemlich bald damit beginnen", ihre Bilanzsumme abzuschmelzen. Damit ist klar, dass dieser Prozess vielleicht schon mit der Sitzung im September offiziell gestartet wird.

Die meisten Ökonomen gehen jetzt davon aus, dass die Fed entweder im September die Zinsen erhöht und erst später den Schrumpfungsprozess ankündigt, oder im September die Bilanzoperation beginnt und erst im Dezember das nächste Mal die Zinsen anhebt.

Ansonsten hat die Sitzung viele neue Details, aber wenig Überraschungen ergeben. Am auffälligsten bei den Marktreaktionen war, dass im Laufe des Mittwochs die langfristigen Renditen noch etwas weiter gesunken sind. Ganz so, als trauten die Märkte der Fed nicht zu, die Zinsen wirklich auf ein höheres Niveau zu heben.

