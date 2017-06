Bereits im vergangenen November hatte das US-Außenministerium einem Waffenverkauf an Katar zugestimmt. Nun besiegelte das Pentagon den Milliardendeal mit dem Golf-Emirat - mitten in einer Krise am Golf.

Ungeachtet der schweren diplomatischen Krise am Golf haben die USA den Verkauf von Kampfjets vom Typ F-15 an Katar besiegelt. Verteidigungsminister James Mattis unterzeichnete am Mittwoch eine ...

