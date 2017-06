Düsseldorf (ots) - Der NRW-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Arnold Plickert, hält die bislang angekündigten Maßnahmen von CDU und FDP zur Stärkung der Inneren Sicherheit in NRW für gut. "Das geht im Wesentlichen in die richtige Richtung", sagte Plickert der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die angekündigte Aufstockung bei der Polizei von derzeit 2000 auf 2300 Anwärter jährlich müsse aber mit Ruhestandsabgängen verrechnet werden. "Die Aufstockung bei den Polizeianwärtern wird sich nicht vor 2020 auswirken", sagte Plickert. Die GdP fordert deshalb, die bis 2018 eingeplanten 1000 zusätzlichen Polizeiverwaltungsassistenten schon jetzt auf einen Schlag einzustellen. Die Öffnung des Polizeidienstes für Realschüler sei fachlich nicht geboten. "Wir haben mehr qualifizierte Bewerber, als wir ausbilden können", so Plickert.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621