Düsseldorf (ots) - Der NRW-Chef des Bundes der Steuerzahler (BdST), Heinz Wirz, kündigt eine Haushaltsrevision im Jahr 2018 an. Die Aussagen von CDU und FDP zu ihren Finanzplänen seien bislang unzureichend gewesen, sagte Wirz der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post (Freitagausgabe): "Da erwarte ich vom Koalitionsvertrag schon noch ein paar verbindlichere Aussagen." Der BdST werde "spätestens 2018 bei einem Haushalts-Check prüfen, ob die neue Landesregierung mit weniger Etat, weniger Neuverschuldung und höheren Tilgungsleistungen bei den Altschulden auskomme", sagte Wirz der Redaktion.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621