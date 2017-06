Mit Aktienpaketen im Westen wollte der Kleinstaat Katar sich auch Ansehen verschaffen, sagt Nahost-Experte Sebastian Sons. Zum Missfallen Saudi-Arabiens.

WirtschaftsWoche: Aufgrund der Katar-Krise sind die Investments des katarischen Herrscherhauses und Staatsfonds bei westlichen Konzernen im Gerede. Haben diese für Katar auch einen politischen Zweck?Sebastian Sons: Auszuschließen ist das nicht. Aber die Strategie Katars ist eher auf ökonomische Diversifizierung aus. Der Plan aller Golfstaaten ist langfristig, selbst zu Industriestaaten zu werden. Aber das wird nicht nur Jahre, sondern Generationen dauern. Als kleiner Staat, der bisher ganz von Rohstoffexporten abhängig ist, will Katar unterschiedliche Pfeiler in unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Ländern errichten, die das Land und seine Herrscher in Krisenlagen wie jetzt finanziell absichern.

Katar will also vom Rohstoff-Exporteur zum Rentnerstaat werden?Einmal geht es darum, die Rohstoff-Rente durch eine andere zu ersetzen. Also den Lebensstandard auch nach dem Ende der Rohstoffe aufrecht zu erhalten. Aber es geht auch darum, international Reputation zu gewinnen. Sich als attraktiver Geschäftspartner und verlässlicher wirtschaftlicher Akteur zu präsentieren, der nicht nur eine Fußballweltmeisterschaft ausrichtet. Politischen Einfluss versucht Katar nicht so sehr über seine Investitionen zu nehmen, sondern durch den Sender Al-Jazeera und die Unterstützung der Muslimbrüder. Dadurch will Katar eine regionale Strahlkraft entwickeln, die der saudischen Führung ein Dorn im Auge ist. Auch die Auslandsinvestitionen Katars wurden in Saudi-Arabien daher nicht wohlwollend gesehen. Die Saudis finden, dass die Kataris sich zu weit aus dem Fenster lehnen.

Die Saudis selbst haben sehr viel weniger im westlichen Ausland investiert. Warum?Es gibt durchaus saudi-arabische Investitionen im westlichen Ausland, nicht zuletzt die 3,5-Milliarden-Beteiligung des saudischen Staatsfonds an Uber. Aber es stimmt, die kleineren Golfstaaten sind da weiter. Die Saudis verfolgten bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...