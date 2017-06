Folgende Index-Änderungen werden jeweils zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + SDAX (per 19. Juni) - NEUAUFNAHME - Grand City Property Ltd. - HERAUSNAHME - Zeal Network SE + STOXX-600 (per 19. Juni) - NEUAUFNAHME - Convatec (Großbritannien) - Philips Lighting (Niederlande) - Biomerieux (Frankreich) - Loomis B (Schweden) - HERAUSNAHME - Ocado (Großbritannien) - Drax Grp (Großbritannien) - Mediaset (Italien) - Fingerprint Cards (Schweden) ===

Jüngst erfolgte Indexanpassungen +

=== + STOXX-50 (per 31. Mai) - NEUAUFNAHME - Glencore - HERAUSNAHME - Syngenta ===

June 15, 2017

